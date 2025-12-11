USKOK nakon uhićenja u Čistoći podigao optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana

Nakon toga je Čistoća u prosincu 2023. raspisala javni natječaj za nabavu specijalnog komunalnog vozila putem financijskog leasinga, u kojem je kao jedan od kriterija bodovanja navedena brzina isporuke s najduljim rokom od 180 dana. Ponude su dostavile dvije tvrtke – jedna s većom cijenom od 299.420 eura, ali kraćim rokom isporuke od 60 dana i druga s cijenom od 291.846 eura i rokom isporuke od 90 dana.