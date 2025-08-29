USKOK pokrenuo istragu protiv šestorice zbog krijumčarenja duhana i cigareta iz BiH

Prema sumnjama tužiteljstva, prvoosumnjičeni je u razdoblju od 7. kolovoza 2023. do 6. veljače 2024. na području Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije povezao ostale članove skupine u zajedničko djelovanje. Svakom od njih bila je dodijeljena točno određena uloga u lancu krijumčarenja, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi ilegalnim unosom i prodajom velikih količina cigareta i duhana s crnog tržišta, navode iz USKOK-a.