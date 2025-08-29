USKOK pokrenuo istragu protiv šestorice zbog krijumčarenja duhana i cigareta iz BiH

USKOK je predložio sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora protiv četvorice osumnjičenika USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestorice hrvatskih državljana (rođenih 1972., 1981., 1967., 1966., 1962. i 1959. godine) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.
Prema sumnjama tužiteljstva, prvoosumnjičeni je u razdoblju od 7. kolovoza 2023. do 6. veljače 2024. na području Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije povezao ostale članove skupine u zajedničko djelovanje. Svakom od njih bila je dodijeljena točno određena uloga u lancu krijumčarenja, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi ilegalnim unosom i prodajom velikih količina cigareta i duhana s crnog tržišta, navode iz USKOK-a.
Tako je prvoosumnjičeni od dvojice suradnika naručivao duhanske proizvode bez hrvatskih trošarinskih markica, organizirao njihov prijevoz i dogovarao lokacije preuzimanja.
Ostali članovi skupine vozilima su dopremali krijumčarenu robu na dogovorene lokacije, dok je prvoosumnjičeni u pratnji služio kao prethodnica kako bi osigurao izbjegavanje policijskih patrola. Nakon toga roba je prebacivana na tajne lokacije, odakle je dalje distribuirana kupcima na ilegalnom tržištu.
USKOK je predložio sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora protiv četvorice osumnjičenika.
