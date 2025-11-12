Uskok pokrenuo istragu protiv petorice dilera kokaina

Uskok je, na temelju kaznene prijave osječko-baranjske policije, pokrenuo istragu protiv petorke koju sumnjiči da su nabavljali veće količine kokaina radi daljnje preprodaje, dok je prvoosumnjičeni 45-godišnjak prijavljen i za držanje nedozvoljenog oružja.
Tužiteljstvo je izvijestilo da skupinu sumnjiči za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštenog posjedovanja, proizvodnje i trgovine drogom u sastavu zločinačkog udruženja te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Policijska uprava osječko-baranjska je priopćila da su kriminalističkim istraživanjem, provedenim u suradnji sa zagrebačkom i vukovarsko-srijemskom policijom, obuhvaćeni 45-godišnjak iz Belišća, 47-godišnjak iz Županje, 28-godišnjak i 51-godišnjak iz Osijeka, 52-godišnjak iz Zagreba.
Automobil za skriveni prijevoz droge
Osječka policija dodaje da je prvoosumnjičeni 45-godišnjak, od travnja 2024. do 11. studenoga ove godine, povezao ostalu četvorku i više drugih osoba s područja Hrvatske i Slovenije, kako bi kontinuirano nabavljali, prevozili, skrivali, a potom dalje preprodavali kokain.
Uskok precizira da je 45-godišnjak, sa zasad neutvrđenim osobama iz Slovenije i Zagreba, dogovarao nabavu veću količinu kokaina te odlazi u Sloveniju radi plaćanja te droge.
Potom je, nakon što je kokain dopremljen u Zagreb i Osijek, angažirao 47-godišnjaka za njegovo preuzimanje, skrivanje i isporuku na dogovorene lokacije. Pritom su 51-godišnjak i 52-godišnjak osigurali automobil za skriveni prijevoz droge.
Uskok navodi da je 45-godišnjak za preuzimanje i daljnju preprodaju droge u Osijeku angažirao 28-godišnjaka, dok je sa 47-godišnjakom dio droge dalje preprodavao.
U tužiteljstvo ističu da je 45-godišnjak nabavio najmanje 1,5 kilograma kokaina, od čega je dio droge u dogovoru i zajedno sa 47-godišnjakom i 28-godišnjakom preprodao, a 397 grama kokaina je držao kod sebe radi daljnje preprodaje. Osim toga je kod 47-godišnjaka pronađeno 53 grama kokaina namijenjenog neovlaštenoj prodaji.
Također se sumnja da je 45-godišnjak, 24. srpnja ove godine, u obiteljskoj kući i garaži u Belišću neovlašteno držao šest pištolja od kojih su dva automatska, dvije puške od kojih je jedna automatska, laser za ciljanje i 281 komad pripadajućeg streljiva.
Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.
