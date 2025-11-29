Hoće li Andrija Mikulić ostati iza rešetaka? Sud pustio na slobodu dvojac optužen da mu je dao mito

Također se iz neslužbenih informacija doznaje da se sumnja kako je 120.000 eura mita podijelio sa svojim kumom Draganom Krasićem, koji je donedavno vodio Sektor za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva. Istražitelji, navodno, posjeduju i snimku trenutka kada Mikulić predaje Krasiću kuvertu za koju se vjeruje da je sadržavala mito.