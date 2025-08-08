Tko će biti sljedeći predsjednik Mosta? Evo što kaže Troskot

Zvonimir Troskot, zastupnik iz redova Mosta uključio se uživo u program Novog dana. O unutarstranačkim izborima i navodima da Marin Miletić želi preuzeti stranku razgovarao je s našom Ninom Kljenak.
Oglas
Tko će preuzeti Most?
"Iskreno ne znam hoće li se Marin Miletić kandidirati, a kada bi i znao kandidate, ne bih ih sada otkrivao jer bih povrijedio osnovna tijela stranke", rekao je Troskot i najavio da će s nekim kandidaturama izlaziti pred same izbore koji bi se trebali održati u 10 mjesecu.
"Miletić je izrazio određene vrijednosne stavove gdje je pozicionirao MOST tamo gdje on i pripada sukladno deklaracijama. Tada su krenule određene političke kalkulacije. Imali su mijenjanja statuta i s velikom radosti iščekujemo taj 10. mjesec", rekao je Zvonimir Troskot.
Na pitanje ima li on ambicija preuzeti stranku, zastupnik je bio prilično tajnovit:
"Moram biti dosljedan kao i kod Miletića. Kada bih imao ambicije iskazao bi ih pred tijelima stranke"; kratko je odgovorio.
"Možemo otkida biračko tijelo SDP-a"
Dijeli li stav Miletića da su SDP i Možemo "kvarni?"
"Možemo vidjeti da SDP-u Možemo čini veliku štetu što se vidjelo i na lokalnim izborima. Oni preuzimaju dobar dio tijela SDP-a. Oni koji razmišljaju strateški, znaju da je Možemo nastao iz same mržnje prema SDP-u. Govorim o Bandiću, nije im bio drag ni Milanović...", smatra on dodajući da ako "SDP nastavi s ovakvim vodstvom, Možemo će im ubrzano otkidati biračko tijelo."
Što će biti sa SDP-om? "Ako ovako nastave, donekle ih može spasiti Milanović za kojeg me ne bi iznenadilo da nakon predsjedničkih izbora preuzme stranku i krene u utrku za premijera", predviđa Mostov zastupnik.
U Kninu nije bilo zastupnika Možemo. "To znači da oni ne poštuju osnove temelje države ispisane u preambuli Ustava", mišljenja je Troskot koji smatra da SDP, s druge strane "poštuje temelje države."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas