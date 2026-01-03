Policija je ranije izvijestila da je u subotu oko 19,10 sati, putem Županijskog centra 112, zaprimila dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u trgovačkom centru „Lumini“, nakon čega su svi raspoloživi policajci PU varaždinske upućeni su na mjesto događaja koje su osiguravali tijekom evakuacije posjetitelja.