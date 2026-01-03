Oglas

Varaždinska policija: Dojava o bombi u trgovačkom centru bila lažna

Hina
03. sij. 2026. 21:00
04. sij. 2026. 07:17
Marko Jurinec/PIXSELL

Proteueksplozijskim pregledom nije potvrđena istinitost dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi u trgovačkom centru “Lumini” u Ulici Grada Lipika 15 u Donjem Knegincu, izvijestila je Policijska uprava varaždinska.

Policija je ranije izvijestila da je u subotu oko 19,10 sati, putem Županijskog centra 112, zaprimila dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u trgovačkom centru „Lumini“, nakon čega su svi raspoloživi policajci PU varaždinske upućeni su na mjesto događaja koje su osiguravali tijekom evakuacije posjetitelja.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanju svih okolnosti i pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela.  

