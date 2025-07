Vatrogasci zasuti neuobičajenim pozivima: “Pomozite, zmija nam je u kući, divlja svinja u bazenu…”

"Iz dokumentacije se vidi da smo u šest intervencija zmiju “ćapali” i vratili u njezinu prirodnu sredinu. Većinom se radilo o bezopasnim vrstama zmija, rjeđe o poskocima, no sve je prošlo bez problema i zmije nisu nikoga ujele. One su plahe i zaštićene životinje, ne smije ih se ubijati, već im pomoći da se vrate u svoj prirodni okoliš. Nekad se ovakve situacije nisu događale, nismo imali sličnih poziva, no klimatske promjene su sasvim sigurno odigrale značajnu ulogu i kontakti između ljudi i šumskih životinja sve su češći, rekao je Ravnić.