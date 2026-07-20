Velike gužve prema moru i Zagrebu, evo gdje se najduže čeka

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik promet je povećan u oba smjera, a između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Posebno je opterećen prilaz naplatnim postajama Lučko prema moru, gdje se usporavanje bilježi već od čvora Kosnica na A3. Iz smjera Jankomira kolona se proteže oko pet kilometara. U suprotnom smjeru, prema Zagrebu, kod naplatnih postaja Lučko i Demerje stvaraju se kolone od približno jednog kilometra.