Pojačan promet
Velike gužve prema moru i Zagrebu, evo gdje se najduže čeka
Pojačan promet u ponedjeljak donio je velike gužve na hrvatskim cestama, a najviše problema vozačima stvaraju kolone na autocestama prema moru i Zagrebu te u blizini naplatnih postaja.
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Hrvatske autoceste u ponedjeljak bilježe pojačan promet, zbog čega se na pojedinim dionicama stvaraju višekilometarske kolone u oba smjera. Najizraženije gužve su na autocesti A1 prema obali i Zagrebu, kao i na prilazima naplatnim postajama Lučko, ali i na autocestama A2 i A7.
Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik promet je povećan u oba smjera, a između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Posebno je opterećen prilaz naplatnim postajama Lučko prema moru, gdje se usporavanje bilježi već od čvora Kosnica na A3. Iz smjera Jankomira kolona se proteže oko pet kilometara. U suprotnom smjeru, prema Zagrebu, kod naplatnih postaja Lučko i Demerje stvaraju se kolone od približno jednog kilometra.
Promet na A1 dodatno je usporila nesreća u tunelu Brezik, na dionici između Otočca i Perušića. Iako su vozila uklonjena s kolnika, vožnja se i dalje odvija otežano, a kolona u smjeru Dubrovnika duga je oko šest kilometara.
Gužve na većini autocesta
Gužve su prisutne i na autocesti A2 Zagreb – Macelj, gdje se prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba formirala kolona od oko četiri kilometra. Pojačan promet zabilježen je i na zagrebačkoj obilaznici A3 prema zapadu, gdje se na pojedinim mjestima stvaraju zastoji.
Problemi se bilježe i na autocesti A7, između tunela Škurinje I i tunela Katarina, zbog prometne nesreće. Na toj dionici promet se odvija samo jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolona je duga oko tri kilometra.
Usporena vožnja prisutna je i na Krčkom mostu. Prema kopnu kolona se stvara od Njivica, dok se u smjeru otoka vozila usporeno kreću već od čvora Kraljevica. Zastoji su zabilježeni i na državnoj cesti DC1 između Rakovog Potoka i Jastrebarskog prema Karlovcu, kao i na području radova između Gračaca i Knina.
Hrvatski autoklub upozorio je vozače da su pojedini kolnici mokri, vlažni i skliski, dok na obali puše bura. Vozačima savjetuju da brzinu prilagode uvjetima na cesti, drže dovoljan razmak između vozila te budu spremni na moguće dodatne zastoje tijekom dana.
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