Albanija i Kosovo planiraju proizvodnju oklopnih vozila: Uključena i Hrvatska?

Ejup Maqedonci, vršitelj dužnosti ministra obrane Kosova, potvrdio je da su u tijeku razgovori s Albanijom s ciljem finaliziranja bilateralnog sporazuma koji bi se kasnije proširio i na Hrvatsku. U intervjuu emitiranom na 60 minuta, a koji je objavila Koha, Maqedonci je rekao da su se partneri u načelu složili zajednički razvijati i proizvoditi vozilo.