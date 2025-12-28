Albanija i Kosovo planiraju proizvodnju oklopnih vozila: Uključena i Hrvatska?

Vršitelj dužnosti ministra obrane Kosova, Ejup Maqedonci, najavio je da će se vojno oklopno vozilo Shota, dizajnirano u Albaniji, proizvoditi i na Kosovu, u okviru regionalne suradnje koja ima za cilj uključivanje Hrvatske.
Kosovo se priprema za početak proizvodnje oklopnih vozila. Plan je lokalna proizvodnja oklopnog vozila Shota albanskog dizajna, u sklopu trilateralnog okvira obrambene suradnje s Albanijom i Hrvatskom, piše Dnevnik.hr.
Ejup Maqedonci, vršitelj dužnosti ministra obrane Kosova, potvrdio je da su u tijeku razgovori s Albanijom s ciljem finaliziranja bilateralnog sporazuma koji bi se kasnije proširio i na Hrvatsku. U intervjuu emitiranom na 60 minuta, a koji je objavila Koha, Maqedonci je rekao da su se partneri u načelu složili zajednički razvijati i proizvoditi vozilo.
Proizvodnja bi, kaže, bila geografski raspoređena, s različitim komponentama koje bi se proizvodile u svakoj zemlji. Ako se realizira, projekt bi označio prvi put da tri balkanske države zajednički proizvode vojno oklopno vozilo, namijenjeno i njihovim nacionalnim oružanim snagama i izvoznim tržištima.
"U početnim razgovorima dogovorili smo se da će se jedan dio proizvoditi na Kosovu, jedan u Albaniji i jedan u Hrvatskoj", rekao je Maqedonci.
Inicijativa se nadovezuje na memorandum o suradnji u području obrane i sigurnosti koji su u ožujku u Tirani potpisali Kosovo, Albanija i Hrvatska, a koji ostavlja prostor za pridruživanje dodatnih zemalja u kasnijoj fazi.
Kosovo planira krenuti prema punoj vojnoj operacionalizaciji od sljedeće godine, uključujući nabave u protuzračnoj obrani i helikopterskom zrakoplovstvu. Maqedonci je rekao da su u tijeku razgovori s Pentagonom o potencijalnoj nabavi helikoptera Black Hawk, naglašavajući da su glavni obrambeni partneri Kosova i dalje Sjedinjene Države i Turska, a suradnja se proširuje i na Njemačku, Italiju, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hrvatsku i Češku.
Naglasio je i da bi prema planu Kosovskih vojnih snaga, zemlja trebala do 2028. godine imati 5000 aktivnih pripadnika, a trenutno ih je 4460.
Trilateralni obrambeni memorandum izazvao je oštre kritike Srbije, koja tvrdi da krši subregionalni sporazum o kontroli naoružanja iz 1996. i Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 1244. Beograd tvrdi da je, prema rezoluciji, KFOR i dalje jedina ovlaštena oružana snaga na Kosovu.
