VIDEO / Auto izletio s ceste u Podravini, ozlijeđene četiri osobe

Četiri osobe ozlijeđene su u izlijetanju automobila s ceste danas u ranim jutarnjim satima u Podravini. DVD Sveti Đurđ objavio je da se nesreća dogodila oko 1 i 30 sati na ludbreškom području, na cesti između Svetog Đurđa i Hrženice.
Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.
"Jučer u 1:23 sati zaprimili smo dojavu od Vatrogasno operativnog centra Varaždin o prometnoj nesreći na dionici između Svetog Đurđa i Hrženice. Neposredno po zaprimanju dojave, na intervenciju izlazimo s navalnim i kombi vozilom te deset operativnih članova.
Po dolasku na mjesto nesreće zatekli smo četiri osobe koje su sudjelovale u nesreći, od kojih su još tri bile u vozilu. Uz domaći DVD Hrženica, pristupili smo probijanju do unesrećenih osoba u vozilu i imobilizaciji. Zajedno s timom HMS-a koordinirano izvlačimo unesrećene osobe te ih prenosimo do vozila HMS.
Na intervenciji su uz nas sudjelovali i pripadnici PP Varaždin koji su obavili očevid te dva tima HMS. Detaljnije okolnosti i uzroci prometne nesreće bit će poznati po dovršetku policijskog izvješća. Nakon završetka svih aktivnosti u 3:20 sati vratili smo se u vatrogasni dom", objavili su vatrogasci.
