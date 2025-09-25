VIDEO / Bujica u Tribunju doslovno odnijela cestu

Veliko nevrijeme u srijedu ujutro stvorilo je snažnu bujicu koja je odnijela cestu u Tribunju.
Oglas
Veliko nevrijeme pogodilo općinu, zaglavljeni automobili
Srijeda u Tribunju i okolici nije bila laka. Veliko je nevrijeme pogodilo ovu općinu, palo je oko 150 litara kiše, a priroda je zaista pokazala svoju snagu.
Neki automobili ostali su zaglavljeni na ostacima asfalta. Načelnik Tribunja Marko Grubelić upozorio je ljude na nove nepogode te da pregledaju svoju imovinu, ali i rekao da su uspjeli sanirati sve ulice, prenio je Net.hr.
Stanovnicima stiže naknada?
Što se tiče naknade stanovnicima koji su pretrpjeli materijalnu štetu, Grubelić je izjavio: "Dobili smo poziv od strane župana Šibensko-kninske županije i u suradnji s njima vjerujem da ćemo naći rješenja za sve situacije, odnosno materijalne štete koje su pred nama.
Uz cestu na kojoj je vidljiva ogromna šteta od nevremena, građani su javljali da su im poplavili podrumi, a bilo je štete i na javnoj infrastrukturi; cesti kraj groblja kao i poljskim putevima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas