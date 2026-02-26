VIDEO / Rijedak prizor snimljen na Svilaji: Evo koga su kamere uhvatile

Ovakvi zapisi potvrđuju bogatstvo i očuvanost planinskih staništa Dinare i Svilaje te dodatno naglašavaju važnost njihova praćenja i zaštite.
Kamere Javne ustanove "More i krš“ ovih su dana na području planine Svilaje zabilježile poseban i rijedak prizor, prolazak divlje mačke (Felis silvestris).
Ovaj snimak oduševio je djelatnike ustanove koji već duže vrijeme na području Dinare prati prisutnost zaštićenih divljih životinja, a u posljednje vrijeme monitoring je proširen i na Svilaju.
Uz velike zvijeri koje se redovito prate, foto-zamke često otkrivaju i druge, jednako zanimljive stanovnike krškog krajolika.
Divlja mačka u Hrvatska je strogo zaštićena vrsta, a pripada europskoj podvrsti ove diskretne i rijetko viđene životinje. Procjenjuje se da u Hrvatskoj obitava do 3000 jedinki.
Iako izgledom podsjeća na domaću mačku, divlja mačka je krupnija i može doseći tjelesnu masu do 10 kg. Riječ je o spretnom i bešumnom predatoru, čija su osjetila iznimno razvijena. Posebno se ističe vid, zahvaljujući sloju tkiva u oku (tapetum lucidum) koji reflektira svjetlost, pa joj oči u mraku karakteristično svijetle.
Ovakvi zapisi potvrđuju bogatstvo i očuvanost planinskih staništa Dinare i Svilaje te dodatno naglašavaju važnost njihova praćenja i zaštite, kako bi ove samozatajne stanovnice krša i dalje imale siguran prostor za život, dodaju iz Javne ustanove "More i krš“.
