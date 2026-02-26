VIDEO / Rijedak prizor snimljen na Svilaji: Evo koga su kamere uhvatile

Iako izgledom podsjeća na domaću mačku, divlja mačka je krupnija i može doseći tjelesnu masu do 10 kg. Riječ je o spretnom i bešumnom predatoru, čija su osjetila iznimno razvijena. Posebno se ističe vid, zahvaljujući sloju tkiva u oku (tapetum lucidum) koji reflektira svjetlost, pa joj oči u mraku karakteristično svijetle.