"More i krš“

VIDEO / Rijedak prizor snimljen na Svilaji: Evo koga su kamere uhvatile

N1 Info
26. velj. 2026. 09:27
Javna ustanova "More i krš“

Kamere Javne ustanove "More i krš“ ovih su dana na području planine Svilaje zabilježile poseban i rijedak prizor, prolazak divlje mačke (Felis silvestris).

Ovaj snimak oduševio je djelatnike ustanove koji već duže vrijeme na području Dinare prati prisutnost zaštićenih divljih životinja, a u posljednje vrijeme monitoring je proširen i na Svilaju.

Uz velike zvijeri koje se redovito prate, foto-zamke često otkrivaju i druge, jednako zanimljive stanovnike krškog krajolika.

Divlja mačka u Hrvatska je strogo zaštićena vrsta, a pripada europskoj podvrsti ove diskretne i rijetko viđene životinje. Procjenjuje se da u Hrvatskoj obitava do 3000 jedinki.

Iako izgledom podsjeća na domaću mačku, divlja mačka je krupnija i može doseći tjelesnu masu do 10 kg. Riječ je o spretnom i bešumnom predatoru, čija su osjetila iznimno razvijena. Posebno se ističe vid, zahvaljujući sloju tkiva u oku (tapetum lucidum) koji reflektira svjetlost, pa joj oči u mraku karakteristično svijetle.

Ovakvi zapisi potvrđuju bogatstvo i očuvanost planinskih staništa Dinare i Svilaje te dodatno naglašavaju važnost njihova praćenja i zaštite, kako bi ove samozatajne stanovnice krša i dalje imale siguran prostor za život, dodaju iz Javne ustanove "More i krš“.

