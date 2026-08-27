USKORO POČINJE ŠKOLA
Zagreb pred prometnim kolapsom? Građani ne vjeruju Tomaševićevim riječima: "Bit će katastrofa"
Zagreb je tijekom cijelog ljeta bio veliko gradilište, a s približavanjem rujna i početkom školske godine očekuje se i povratak punog prometa na gradske ulice.
Iz Grada poručuju da bi oko 90 posto radova trebalo biti završeno na vrijeme, no dio većih zahvata nastavit će se i nakon početka škole. Zbog toga se postavlja pitanje jesu li radovi dobro tempirani ili će Zagrepčani njihove posljedice osjetiti kroz dodatne prometne gužve.
Koliko je prometna situacija na pojedinim lokacijama problematična pokazalo se i na raskrižju Selske ceste i Zagrebačke avenije, gdje se u svega desetak minuta boravka na terenu dogodila još jedna prometna nesreća.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je dio problema posljedica nepoštivanja privremene prometne regulacije. Rekao je da je na raskrižju morala intervenirati i policija jer vozači često ne poštuju zabranu skretanja.
Najavio je promjenu prometnog režima
"Konkretno, zabrana tih skretanja na Selsku danas će se kasno poslijepodne ukinuti. Znači, imat ćemo istu regulaciju kakvu smo imali na početku, u svibnju i lipnju, kada je počela obnova tog nadvožnjaka", rekao je Tomašević.
Zagreb je tijekom ljeta bio zahvaćen brojnim infrastrukturnim radovima, od kojih su mnogi trebali biti završeni prije početka školske godine. Dio zahvata ipak će se nastaviti i tijekom rujna, no Tomašević ostaje optimističan kada je riječ o rokovima.
"Znači, 90 posto, ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Kada govorimo o križanju Selske i Zagrebačke avenije, radovi će se prema planovima nastaviti i u rujnu, sve do listopada, kada očekujemo da će završiti. Tako je i bilo planirano, s obzirom na to da ti radovi traju dulje nego što traje ljeto", ustvrdio je Tomašević.
Među Zagrepčanima, međutim, nema mnogo povjerenja u najavljene rokove, ponajprije zbog ranijih iskustava s radovima u gradu.
"S obzirom na to da radovi nikad nisu bili gotovi na vrijeme, mislim da neće ni ovi biti. To će sigurno trajati negdje do desetog mjeseca, možda i kasnije. Kako će promet izgledati kada dođu svi školarci? Bit će katastrofa, uvjeren sam", naglasio je nezadovoljni Zagrepčanin.
Drugi mu sugrađanin također sumnja da će svi radovi biti završeni na vrijeme, ali smatra da ih je bilo potrebno izvesti.
"Sumnjam da će biti gotovo. Mislim, bolje da se počelo nego da nije. Neki dijelovi stvarno su trebali popravke i, ako nisu počeli sada, ne znam kada bi. Mislim da je u redu preživjeti dva-tri mjeseca, ionako su uvijek gužve", kazao je.
No, jedan građanin situaciju je opisao još kraće.
"Pakao, što da vam kažem. Malo je previše toga. Mislim da je to ipak trebalo raditi postupno."
Je li Grad istodobnim otvaranjem većeg broja gradilišta zagrizao prevelik zalogaj i kakva prometna situacija Zagrepčane očekuje 7. rujna, kada počinje škola, pita se i gradski zastupnik Josip Periša iz Drita.
"Ja bih ovim putem poručio da oporba ne prigovara tome što se radi u Zagrebu, nego načinu na koji se radi. Dakle, mi smo tvrdili da se radi potpuno neplanski i da su prometne gužve preko ljeta nepodnošljive. Nitko ne spori da se prometnice obnavljaju i tako dalje. Samo se to treba napraviti na puno razumniji i planski način kako ne bi uzrokovalo zastoj u svakodnevnim životima Zagrepčana", izjavio je Periša.
Kritike, međutim, ne dolaze samo iz redova oporbe. Na način organizacije radova osvrnuo se i prometni stručnjak Goran Husinec.
"Nije se smjelo dopustiti da cijeli Zagreb bude raskopan u isto vrijeme i da se svi radovi odvijaju istodobno. Pogotovo će se sada vidjeti u Savskoj cesti, gdje su postavljeni stupići, kakva će tek tamo biti gužva jer se promet jednostavno više neće moći odvijati onako kako se odvijao prije ljeta."
Tomašević, međutim, ostaje pri stajalištu da je takva obnova Zagrebu bila potrebna. Grad, kako ističe, mora obnavljati vodovodne cijevi, među kojima su neke stare i stotinu godina, tramvajske pruge koje desetljećima nisu obnavljane, asfaltirati prometnice te sanirati nadvožnjake.
Konačan odgovor o tome koliko su radovi i prometna regulacija bili dobro isplanirani mogao bi stići već 7. rujna. S početkom škole i povratkom punog prometa na zagrebačke ulice bit će jasnije može li gradska prometna mreža podnijeti istodobne radove ili je tijekom ljeta ipak otvoreno više gradilišta nego što ih je moguće završiti bez većih posljedica za svakodnevni promet.
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