Zagreb pred prometnim kolapsom? Građani ne vjeruju Tomaševićevim riječima: "Bit će katastrofa"

"Ja bih ovim putem poručio da oporba ne prigovara tome što se radi u Zagrebu, nego načinu na koji se radi. Dakle, mi smo tvrdili da se radi potpuno neplanski i da su prometne gužve preko ljeta nepodnošljive. Nitko ne spori da se prometnice obnavljaju i tako dalje. Samo se to treba napraviti na puno razumniji i planski način kako ne bi uzrokovalo zastoj u svakodnevnim životima Zagrepčana", izjavio je Periša.