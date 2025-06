Meteorolozi objašnjavaju da je takvo putovanje rijetko, ali tehnički moguće. "Boca bi prvo trebala putovati sjeverno od Havaja, zatim uz američku obalu, prijeći ocean do Filipina, potom oko Južne Amerike, ispod afričkog kontinenta, uz afričku obalu do Kariba i konačno do Floride,“ objasnio je meteorolog Bobby Deskins za lokalnu televiziju WTSP-TV.