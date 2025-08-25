Oglas

VIDEO / Vlasnici kod Šibenika došli očistiti kuću nakon gostiju. Ostali u šoku kad su vidjeli što ih je dočekalo

N1 Info
25. kol. 2025. 12:30
Da je prilikom iznajmljivanja smještaja sve moguće, već smo navikli. Najčešće je javni prostor prepun slučajeva u kojima vlasnici objekata zdvajaju nad svojom nekretninom kada vide što je ostalo od nje kad gosti odu.

Društvene mreže pune su fotografija i videa u kojima se vidi nered koji gosti ostave, gomile smeća, neoprano suđe, ljepljivi podovi, prljava posteljina - prenosi Slobodna Dalmacija.

Da može biti drugačije, zorno prikazuje video s TikToka u kojem vlasnici kuće za iznajmljivanje, nakon dva tjedna boravka gostiju, dolaze kako bi očistili objekt, a onda ih dočeka pozitivan šok - kuća je u tip-top stanju. Pod čist, kuhinja blista, WC također...

- Kuća je ispeglana do te mjere kao da smo je mi čistili. Sve je tip-top - navodi vlasnik.

Vlasnik napominje kako su u pitanju bili njemački gosti, a na ovaj način objavom videa htio im se zahvaliti.

@kiki_cristian_87 #svakacast #villafox #kanica ♬ original sound - Kiky
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

