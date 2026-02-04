VIDEO / Zagrepčani ljuti zbog žutih vrećica: "Svaka završi u smeću, neupotrebljive su"

Među glavnim prigovorima su materijal koji se lako kida pri prvom kontaktu, vrećice koje pucaju i prije prve uporabe, te frustracija korisnika umjesto poticaja na odvajanje otpada.
Sve veći broj građana Zagreba ogorčen je kvalitetom plastičnih vrećica za odvojeno prikupljanje otpada koje im se dodjeljuju dva puta godišnje, pokazuje video koji je platformi Halo, inspektore poslala jedna Zagrepčanka.
"Svaka dobivena vrećica završi u smeću jer je neupotrebljiva“, piše ogorčena sugrađanka uz video koji pokazuje kako se vrećice doslovno poderu na dodir, te se raspadaju i prije nego što u njih stave otpad poput plastičnih čašica, boca od mlijeka ili ulja.
"Pogledajte ove 44 sekunde sramote. Ovo su vrećice za plastiku (uz one za biootpad) koje dobivamo dva puta godišnje. Iako ih Čistoća naziva „besplatnima”, svi znamo kako su one zapravo plaćene kroz naše mjesečne račune", pišu na Facebook stranici iz Halo, inspektore.
Među glavnim prigovorima su materijal koji se lako kida pri prvom kontaktu, vrećice koje pucaju i prije prve uporabe, te frustracija korisnika umjesto poticaja na odvajanje otpada.
"Je li ovo zaista način na koji se potiče razvrstavanje otpada?
Dok nas tjeraju da skupo plaćamo plave vrećice, ove koje bi nam trebale „pomoći” služe samo za živciranje.
Pitanje za Holding i Čistoću: Tko je odobrio nabavu ovako nekvalitetnog materijala? Tko je provjerio deklaraciju i izdržljivost prije nego su podijeljene tisućama kućanstava?", dodaje se u objavi.
