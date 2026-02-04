Tomaševićev projekt dobio pozitivno mišljenje Ministarstva

"Studija utjecaja na okoliš za jedan od najvažnijih gradskih strateških projekata - Centar za gospodarenje otpadom (CGO) dobila je pozitivno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je donijelo rješenje o njenoj prihvatljivosti za okoliš. To je vrlo važan korak u realizaciji CGO-a koji nas približava početku njegove izgradnje", istaknuto je u priopćenju.