Tomaševićev projekt dobio pozitivno mišljenje Ministarstva

Studija utjecaja na okoliš za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb dobila je pozitivno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije a što je važan korak u približavanju početku izgradnje, priopćio je u srijedu Ured gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
"Studija utjecaja na okoliš za jedan od najvažnijih gradskih strateških projekata - Centar za gospodarenje otpadom (CGO) dobila je pozitivno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je donijelo rješenje o njenoj prihvatljivosti za okoliš. To je vrlo važan korak u realizaciji CGO-a koji nas približava početku njegove izgradnje", istaknuto je u priopćenju.
“Sada kada je ovo rješenje izdano, možemo predati zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Potom kreće prethodno savjetovanje za javnu nabavu za izvođenje radova po načelu design & build, uz očekivani početak radova krajem ove ili početkom sljedeće godine”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, pozdravljajući odluku Ministarstva.
Iz Ureda gradonačelnika podsjećaju da je prije gotovo godinu dana Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije upućen zahtjev za pokretanje procedure procjene zahvata na okoliš te je u tu svrhu izrađena Studija utjecaja na okoliš.
Studija je od srpnja do rujna 2025. godine bila upućena u javnu raspravu tijekom koje je zaprimljeno 79 podnesaka javnosti, odnosno 862 pojedinačna mišljenja, primjedbi i prijedloga koji su obrađeni te su predani Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije u sklopu Izvješća o javnoj raspravi..
"Moderno postrojenje Centra za gospodarenje otpadom (CGO) bit će izgrađeno u Resniku uz postojeći Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba, u području koje je Prostornim planom Grada Zagreba predviđeno za izgradnju centra za gospodarenje otpadom", kažu u Uredu gradonačelnika Tomaševića.
Poručuju da će se izgradnjom CGO-a Zagreb "steći preduvjeti za konačno zatvaranje odlagališta otpada na Jakuševcu, kao i za prestanak desetljećima duge ovisnosti o privatnim poduzećima u sustavu gospodarenja otpadom u Zagrebu".
