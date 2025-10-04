Oglas

Borba oko vodoopskrbe

Vis i dalje vodi borbu za svoju vodu, a posljednjih dana i za vlastite račune

Mateo Keller
04. lis. 2025. 07:29

Na Visu se nastavlja borba oko vodoopskrbe. Nakon višemjesečnih prosvjeda, računi Viškog vodovoda završili su u blokadi – pa su u pitanje došle i plaće radnika. Iako su danas odblokirani, sudbina Viškog vodovoda i dalje je upitna.

Vis i dalje vodi borbu za svoju vodu, a posljednjih dana i za vlastite račune – koji su punih šest dana bili u blokadi.

Stipe Vojković, direktor Vodovoda Vis izjavio je: "Protuzakonitim činom blokade u režiji direktora Anibalovića već je napravljena šteta društvu. 6 dana nismo bili u stanju pristupiti našem računu. Nismo mogli podmiriti dnevne račune, ni gorivo."

U pitanje su došle i plaće za dvadesetak radnika Viškog vodovoda. Vojković ističe da već danima traže očitovanje od Erste banke.

Vojković komentira: "Imamo informaciju kako je direktor bračkog vodovoda istu ovakvu stvar htio napraviti i u drugim bankama gdje imaju otvorene račune i drugi objekti koji su dio ovog prisilnog pripajanja, ali to mu nije uspjelo. Zašto mu je to uspjelo u ERSTE, ja ne znam."

Prozvani direktor odbacio optužbe

Kasnije ipak stižu bolje vijesti – računi su odblokirani, a novac za tekuće obveze, gorivo i plaće ponovno je u opticaju. Prozvani Anibalović optužbe odbacuje:

"Eventualne mjere blokade provode isključivo banke i sudovi temeljem pravomoćnih rješenja u skladu s propisima. Ako je do blokade došlo, riječ je o postupku koji proizlazi vjerojatno iz zakonskih okvira naplate nekakvih potraživanja, a ne o jednostranoj odluci Vodovoda Brač. Takva informacija je jedina pravovaljana, i molio bih da se ta informacija provjeri s direktorom Vodovoda Vis, koji jedini može doći do te informacije radi GDPR-a."

"Razumijemo zabrinutost stanovnika Visa i da osjećaju kako bi povijesna ulaganja i samodostatnost otoka trebali biti vrednovani. Spremni smo razgovarati o svim argumentima i zajednički razmotriti načine kako u okvirima zakona da se pronađe model koji će biti pravedan i za Vis i za ostale otoke."

Komentar saborskog zastupnika

Trakavica oko viškog vodovoda traje već mjesecima. Za SDP-ova saborskog zastupnika Arsena Bauka, odgovornost nije na otočanima, nego na onima koji su reformu zakuhali u Zagrebu.

Bauk je rekao: "Krenuli su u pritiske na lokalne čelnike da prihvate nove udjele i to na način koji liči na trgovinu utjecajem. Prema tome oni koji ovu situaciju trebaju riješit ne nalaze se na Visu ili Braču, već u Zagrebu. Neka ministarstvo provede svoju uredbu i svoja rješenja, ili neka ih izmijeni. Al' na ovu vrstu antagoniziranja ne mogu pristati. Niti su to otočani zakuhali, pa ne trebaju onda ni rješavati."

Vodovod Vis
N1

Što kaže Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije?

Ministrica Marija Vučković prije nekoliko dana nije primila Višane kada su u Zagreb donijeli peticiju s dvije tisuće potpisa. Sada poručuje da reformu nije moguće zaustaviti i poziva na solidarnost:

"Mislim da je potrebno pokazati malo više solidarnosti, za upravljačka prava. Mislim da to naši osnivači mogu i moraju učiniti. No ne smijemo ugroziti ovu reformu s obzirom na trud koji je učinjen i korake koji su napravljeni. S obzirom da sve ostale očekuje jednak tretman."

Unatoč svemu "Visačka trojka“ – čelnici Visa, Komiže i viškog vodovoda – poručuje da neće odustati. Tvrde da je nedavni upliv u financije njihova poduzeća bio nezakonit, zbog čega će pravorijek tražiti na sudu.

