Vlada: Rusija ne želi primirje, snažno stojimo uz Ukrajinu

„Govoriti o miru dok bombardiranje eskalira, a vladine zgrade i kuće se napadaju - to je Putinova verzija 'mira'. Rusija je započela ovaj rat i Rusija bira nastaviti ga“, rekao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je pozvao na jačanje ukrajinske obrane i povećanje pritiska na Rusiju dodatnim sankcijama.