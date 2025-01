Vlada utvrdila popis od 32 nekretnine od strateškog značaja za državu

Podijeli :

Vlada je na sjednici u četvrtak utvrdila popis od 32 nekretnine od strateškog značaja za državu, od kojih država u budućnosti očekuje ostvarivanje značajne financijske koristi, a nalaze se u deset županija i Gradu Zagrebu.

Najviše ih je u Istarskoj županiji – 8, Zadarskoj – 6, Primorsko-goranskoj 4, Dubrovačko-neretvanskoj – 3, a po dvije nekretnine su u Krapinsko-zagorskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibenskog kninskoj županiji i Gradu Zagrebu, dok je po jedna nekretnina u Brodsko-posavskoj, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, istaknuo je da su to nekretnine od čije se uporabe, korištenja i raspolaganja očekuje značajna financijska, gospodarska, razvojna i društvena korist.

“Jedan od temeljnih kriterija zašto smo upravo u ovom prvom odlukom odabrali ove nekretnine svakako je bio njihov veliki potencijal za aktivaciju”, rekao je dodavši da su za sve te nekretnine gotovo u cijelosti riješeni imovinsko pravni odnosi.

Odlukom se u prvom naletu, provom koraku, ako je istaknuo, utvrđuju 32 lokacije, a za raspolaganje svakom od njih bit će potrebna odluka Vlade. Uz potencijal za aktivaciju, rekao je Bačić, kod određivanja popisa vodili smo se i drugim kriterijima, poput regionalne distribucije pojedinih projekata a time su htjeli, objasnio je, obuhvatiti područje čitave RH.

Jedan od kriterija bio je i raznolikost korištenja tih lokacija u budućoj namjeni, a ti projekti predstavljati svojevrsnu urbanu regeneraciju tih jedinica lokalne samouprave, istaknuo je potpredsjednik Vlade.

U Istarskoj županiji država će ulagati u Stanciju Grande, Turističko razvojno područje Sv. Mikula, Rakalj, Marčana, Campanož, Medulin, Turistička zona Peroj, Vodnjan, kao i u Savudriju, Hidrobazu, Muzil, Saccorgianu, Tvrđavu Valmarin Bradamonte u Puli.

Turistička zona Privlaka, Golf Ladina u Novigradu, Kamp Peruštine Diklo, Šepurine Nin, Vrata Zadra te Mačjak – Šumljak u Lukoranu na otoku Preko nekretnine su od strateškog značaja u Zadarskoj županiji.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji od strateškog značaja su nekretnine Jurjeva luka, Lastovo, Perna na Orebiću te Krmača na otoku Korčula, a u Krapinsko-zagorskoj županiji Spomen dom Kumrovec i Bivša vojna nekretnina Rezervni položaj Kanjiža, Stubica. U Primorsko-goranskoj županiji su to Vila Svežanj, Kostrena, HŽ neboder u Rijeci, Poslovna zona Kukuljanovo u Bakru te bivši vojni kompleksi Velebit V2 i Velebit V3 u Delnicama.

U Zagrebu su to zgrada Vjesnika i Kamp Jarun, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji Dječje selo Promajna te Hotel Krvavica u Baškoj Vodi. U Brodsko-posavskoj županiji je to Gospodarska proizvodno-poslovna zona Zapad u Slavonskom Brodu, a u Šibensko-kninskoj Poslovna zona Podi u Šibeniku te Otok Smokvica, Rogoznica. U Sisačko-moslavačkoj županiji je to zemljište nekadašnje Valjaonice cijevi Sisak, a u Virovitičko-podravskoj Poduzetnička mega zona Virovitica.

Nastavak preventivnih sistematskih pregleda branitelja

Na sjednici je usvojen i program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za ovu godinu koji je usmjeren na prevenciju i rano otkrivanje kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih i onkoloških bolesti. Tim programom, naglasio je u uvodu sjednice premijer Andrej Plenković, šaljemo signal o sustavnoj skrbi kojom se država odužuje onima koji su dali najviše.

Od listopada 2016. do 31. prosinca prošle godine preventivnom sistematskom pregledu pristupilo je ukupno 122.909 osoba, a u ovoj godini je za 14.600 pregleda planirano izdvajanje od 2.290.000 eura.

U hitnu saborsku proceduru Vlada je uputila izmjene i dopune Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti kojima se stvaraju pretpostavke za donošenje odluke o produženju privremene zaštite za raseljene osobe iz Ukrajine, u skladu s provedbenim odlukama Vijeća EU.

