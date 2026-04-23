ROŠADE U DP-U

Vlajčić kaže da ne treba raditi histeriju zbog ostavke Dabre

Hina
23. tra. 2026. 13:36
22.04.2026., Zadar - Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, sumarstva i ribarstva David Vlajcic sudjelovo je na svecanoj primopredaji plovila Shadow Patrol 47 Sibenik u Luci Fosa u Zadru Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručio je u četvrtak kako od ostavke glavnog tajnika Domovinskog pokreta (DP) Josipa Dabre ne treba raditi histeriju jer je samo riječ o promjeni unutar tima.

"Dogovor oko promjene glavnog tajnika unutar stranke zaista nije ništa što bi trebalo izazvati bilo kakvu histeriju, riječ je jednostavno o rošadi unutar tima u dogovoru s predsjednikom stranke (Ivanom) Penavom, ne vidim tu ništa sporno”, poručio je Vlajčić nakon otvaranja konferencije Foodcooltour o sigurnosti hrane i održivosti proizvodnje.

Dodao je kako je uže Predsjedništvo stranke o tome informirano prije nekoliko dana.

Josip Dabro priopćio je da je podnio neopozivu ostavku na mjesto glavnoga tajnika DP-a, da je o svojoj odluci i razlozima informirao predsjednika DP-a koji je njegovu odluku "prihvatio s olakšanjem“. 

Na novinarski upit, ministar Vlajčić odbacio je tvrdnje da je Dabro naštetio DP-u. "Nije počinio nikakav zločin u smislu krađe, neviđenog lopovluka (...) Ne  vjerujem ni da je ijedan mladi čovjek iselio iz države zbog Josipa Dabre i njegovih nekakvih sitnica, od kojih se DP ogradio i odmah ih osudio. Domovinskom pokretu nije naštetio, možda sebi i svojoj obitelji”, rekao je.

Za novog glavnog tajnika DP-a izabran je Mladen Barać, državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva, a Vlajčić je rekao da se Barać "odmah primio zadataka".

PROČITAJTE JOŠ

