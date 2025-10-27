Vlasnici vrtića rad za opće dobro zbog nenamjenskog trošenja europskog novca

Kako bi ostvarile navedeno, okrivljenice su sačinile više neistinitih evidencija o prisutnosti djece tijekom produženog boravka, kao i lažna mjesečna izvješća o provedbi projektnih aktivnosti, koja su predale Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) kako bi opravdale svoje zahtjeve za isplatu potpore u iznosu od 251.051 eura.