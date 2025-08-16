Vojska helikopterom prevezla ozlijeđenu tursku državljanku iz Dubrovnika u Zagreb

Nakon povratka u Divulje, gdje ih je već čekao helikopter Black Hawk UH-60M s tročlanom posadom iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila koji je došao iz vojarne " Lučko" Zagreb, ozlijeđena i medicinski tim prevezeni su u KB Dubrava, gdje je pacijentica predana na daljnje medicinsko zbrinjavanje u 00.45 minuta.