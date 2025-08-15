Oglas

Javlja policija

Težak sudar u Dalmaciji: Vozač helikopterom prevezen u bolnicu

N1 Info
15. kol. 2025. 09:24
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 7:20 na državnoj cesti DC-8, u mjestu Promajna, u općini Baška Voda.

Sudarili su se osobno vozilo i motocikl, sve žurne službe su brzo reagirale, a vozač motocikla je helikopterom prevezen na pružanje liječničke pomoći u KBC Split. Nije poznata težina njegovih ozljeda.

Promet se tom dionicom ceste odvija usporeno - u smjeru Makarske ide se zaobilaznim putem, objavila je policija, a prenosi Dnevnik.hr.

