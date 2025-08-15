Javlja policija
Težak sudar u Dalmaciji: Vozač helikopterom prevezen u bolnicu
N1 Info
|
15. kol. 2025. 09:24
|
0komentara
Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 7:20 na državnoj cesti DC-8, u mjestu Promajna, u općini Baška Voda.
Oglas
Sudarili su se osobno vozilo i motocikl, sve žurne službe su brzo reagirale, a vozač motocikla je helikopterom prevezen na pružanje liječničke pomoći u KBC Split. Nije poznata težina njegovih ozljeda.
Promet se tom dionicom ceste odvija usporeno - u smjeru Makarske ide se zaobilaznim putem, objavila je policija, a prenosi Dnevnik.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 8 min.|
Crna kronika
|
prije 24 min.|
Oglas
Oglas