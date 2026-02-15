Oglas

Objavljena snimka

VIDEO / Vozila Torcide i Ultrasa blokirala autocestu: Policija spriječila sukob

author author
N1 Info , Hina
|
15. velj. 2026. 12:53
MUP
Screenshot/X/MUP

Policija je pravovremenom reakcijom na autocesti A1 spriječila mogući sukob navijača, Torcide i Ultrasa, nakon što su se kolone vozila dviju skupina zaustavile na 60. kilometru autoceste putujući prema Zagrebu odnosno Rijeci, izvijestili su u nedjelju iz MUP-a.

Oglas

Zbog današnje utakmice NK Osijeka i HNK Hajduka na Opus Areni u Osijeku policija ništa ne prepušta slučaju pa nadzire i prometnice, jer se odigrava još jedna u nizu utakmica visokog rizika.

Oko 11.35 sati, na 60. kilometru autoceste, zaustavilo se tridesetak kombija i dvadesetak automobila navijača Torcide koji su putovali prema Zagrebu.

Zaustavilo se i šest kombija i tri automobila navijača Ultrasa koji su pak putovali prema Rijeci, nakon jučerašnje utakmice gdje je NK Rijeka gostovao u Varaždinu.

Policija je intervenirala i spriječila incident, izvijestili su iz MUP-a na platformi X.

Ondje su snimljeni i navijači koji hodaju autocestom pored zaustavljenih vozila. Jesu li svi oni redom imali i odgovarajuće ulaznice za utakmicu ili su se na put odvažili samo radi jednog cilja, odnosno pravljenja nereda, još nije poznato.

Glavne prometne pravce policija nadzire i iz zraka, a što se tiče same nogometne utakmice NK Osijek i HNK Hajduk, policija opetovano poziva sve gledatelje da u neposrednu zonu stadiona dođu pješice ili javnim prijevozom te da pokažu fer, korektno i sportsko navijanje.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Torcida Ultras policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ