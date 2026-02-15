VIDEO / Vozila Torcide i Ultrasa blokirala autocestu: Policija spriječila sukob

Policija je pravovremenom reakcijom na autocesti A1 spriječila mogući sukob navijača, Torcide i Ultrasa, nakon što su se kolone vozila dviju skupina zaustavile na 60. kilometru autoceste putujući prema Zagrebu odnosno Rijeci, izvijestili su u nedjelju iz MUP-a.
Zbog današnje utakmice NK Osijeka i HNK Hajduka na Opus Areni u Osijeku policija ništa ne prepušta slučaju pa nadzire i prometnice, jer se odigrava još jedna u nizu utakmica visokog rizika.
Oko 11.35 sati, na 60. kilometru autoceste, zaustavilo se tridesetak kombija i dvadesetak automobila navijača Torcide koji su putovali prema Zagrebu.
Zaustavilo se i šest kombija i tri automobila navijača Ultrasa koji su pak putovali prema Rijeci, nakon jučerašnje utakmice gdje je NK Rijeka gostovao u Varaždinu.
Policija je intervenirala i spriječila incident, izvijestili su iz MUP-a na platformi X.
Ondje su snimljeni i navijači koji hodaju autocestom pored zaustavljenih vozila. Jesu li svi oni redom imali i odgovarajuće ulaznice za utakmicu ili su se na put odvažili samo radi jednog cilja, odnosno pravljenja nereda, još nije poznato.
Glavne prometne pravce policija nadzire i iz zraka, a što se tiče same nogometne utakmice NK Osijek i HNK Hajduk, policija opetovano poziva sve gledatelje da u neposrednu zonu stadiona dođu pješice ili javnim prijevozom te da pokažu fer, korektno i sportsko navijanje.
