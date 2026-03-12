Vučković o azbestu u Vjesniku: Ugovor predviđa takve situacije, ne vidim ništa sporno

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković rekla je u četvrtak, govoreći o mogućnosti skladištenja azbesta iz zgrade Vjesnika, kako u Hrvatskoj postoji 10-ak lokacija s kazetama (kontejnerima) za zbrinjavanje opasnog otpada koji sadrži azbest.
Oglas
"Mislim da ih je nešto više od 10 koji imaju kapacitete, možda 11, 12, ali nisam sto posto sigurna. Na otprilike toliko mjesta, prema informacijama koje imam, još je bilo mjesta u posebnim kazetama", kazala je Vučković novinarima nakon sjednice Vlade.
Dodala je kako se kazete u kojima se može zbrinuti opasni otpad koji sadrži azbest nalaze "na različitim lokacijama diljem Hrvatske".
Što se tiče gospodarenja, zbrinjavanja i uklanjanja azbesta, naglasila je kako opasni otpad mogu uklanjati samo ovlašteni zbrinjavatelji.
Istaknula je kako izvođač, koji će u zgradi Vjesnika uklanjati azbest, mora imati posebnu dozvolu za gospodarenje i rad s azbestom te dodala kako ima više tvrtki u Hrvatskoj koje se time bave.
"Što se tiče zgrade (Vjesnika), azbest je pronađen na 16. katu, koji je dograđen. Ugovor sadrži odredbe koje predviđaju takve situacije, tako da ne vidim ništa sporno", poručila je ministrica Vučković.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas