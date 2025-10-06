Zagreb korak bliže novom mostu: Kupljene parcele za 450 tisuća eura

Grad Zagreb / Screenshot

Iako je Jarunski most još uvijek samo na papiru, priča oko otkupljivanja zemljišta za gradnju pristupa s južne strane se zahuktala. Nakon što je prošloga mjeseca Grad Zagreb otkupio četiri parcele od 5700 kvadratnih metara na području Blata za nešto više od 210 tisuća eura, za sljedeću sjednicu Skupštine planiran je otkup dodatnih 4953 kvadratna metra za skoro 450 tisuća eura.

Parcele su otkupljivane po cijeni od 52,33 eura za kvadrat, a kako je na nekima procijenjen i gubitak gospodarskog interesa, ali i vrijednost nasada, tako se došlo do konačnog iznosa. Jednoj od vlasnica bit će isplaćeno 227 tisuća eura, a vlasniku 222 tisuće eura.

Parcele, od kojih su neke šikare i oranice, a na nekima ima i nasada, poslužit će za izgradnju produžene Vrapčanske od Jadranske avenije do Jarunskog mosta, uz izgradnju pješačkog pothodnika, kolektora Vatikanska i komunalne infrastrukture.

Rješavanje imovinsko-pravnih poslova predstavlja velik korak u ostvarenju prijeko potrebnog projekta za Zagreb. No pred Gradskom upravom još je niz rješavanja imovinsko-pravnih zavrzlama s obje strane Save, piše tportal.

Podsjetimo, Grad Zagreb je prošloga ljeta objavio da bi Zapadni Jarunski most trebao biti gotov do kraja 2028. godine.

On je strateški bitan za uspostavljanje tramvajske mreže do buduće Nacionalne dječje bolnice u Blatu i nesumnjivo bi značajno unaprijedio prometnu povezanost cijelog zapadnog dijela grada. Za njega je još 2007. godine proveden natječaj, na kojem je pobijedio rad Jure Radića, Alexa Kindija i Ane Mandić u suradnji sa Studijem BF.