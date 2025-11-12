Priprema se megastrategija za javni prijevoz u Zagrebu, grad ulaže milijun eura

Sljedeći korak bit će pak analiza što bi se moglo promijeniti da bi usluga bila bolja i efikasnija. Autori će grad podijeliti u prometno-analitičke zone, a za svaku od njih ispitati potencijal nove potražnje, odnosno broja novih putnika. Predstaviti treba tri scenarija, pesimističan, realan i optimističan, a rezultate prikazati kartografski i u tablici. "Analiza potencijala služit će kao prostorna podloga za izradu više varijanti mreže komunalnih autobusnih linija ZET-a iz koje će se odabrati odgovarajuće koje će se simulirati u prometnom modelu. Treba analizirati više kombinacija trasa linija ovisno o prostornim ograničenjima, operativnim pokazateljima i potencijalu potražnje kako bi se utvrdila varijanta koja ide u daljnje modeliranje i proračune", navodi se u zadatku.