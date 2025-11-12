vrijedan natječaj
Priprema se megastrategija za javni prijevoz u Zagrebu, grad ulaže milijun eura
Posao bi trebao trajati deset mjeseci, a predviđa detaljnu analizu sadašnje situacije, prijedloge za optimizaciju sustava te operativni i financijski plan.
Glavne su mane javnog prijevoza na području Zagreba neredovitost polazaka zbog manjka vozila i vozača, miješanje s automobilskim prometom te nedostatak integracije autobusnih, tramvajskih i željezničkih linija. Tako situaciju procjenjuju u Gradu, u kojemu su odlučili nešto promijeniti pa su u postupak savjetovanja uputili milijun eura vrijedan natječaj kojim će tražiti tvrtku koja će im pomoći. A njezin će zadatak biti izraditi studiju optimizacije javnog autobusnog prijevoza, piše Večernji list.
Trase, stanice, putnici, kvarovi...
Trase i vozni redovi autobusnog sustava mahom se nisu mijenjali desetljećima, izuzme li se uvođenje linija do novih ili prometno izoliranih kvartova poput Pobrežja i Kozari boka. Studija bi, pak, stoji u projektnom zadatku, trebala analizirati autobusni promet i predložiti koje bi se još linije trebale uvesti, uzimajući pritom u obzir i dugoročne planove, odnosno naselja i ceste koji će se tek graditi. Preispitat će se, dakako, i trase na postojećim linijama. "Svrha je studije optimizirati autobusnu mrežu, a konačni cilj izraditi novi vozni red kako bi se maksimalno poticalo korištenje javnog prijevoza", napominje se u materijalima.
Predviđeno je da izrada traje oko 10 mjeseci, i to u fazama. U prva četiri mjeseca potrebno je analizirati cjelokupni javni prijevoz u metropoli, što uključuje broj stajališta na tramvajskim i autobusnim linijama, njihove lokacije, broj putnika, brzinu vožnje, kilometražu i troškove. Za svaku liniju treba se prikazati i broj stanovnika pojedinih naselja te koliko je škola, vrtića i drugih javnih ustanova u krugu do 700 metara od trase. A koliko detaljna analiza mora biti svjedoči i to što se treba utvrditi i koliko je svako autobusno stajalište opremljeno pločama s voznim redovima, klupama, nadstrešnicama i koševima za smeće.
"U kontekstu mogućnosti razvoja mreže linija, potrebno je analizirati vozni park, odnosno broj, marku, starost i kapacitet putnika po vozilu, podatke o kvarovima po garaži te koeficijent tehničke ispravnosti. Važno je uzeti u obzir i koridore na kojima su odstupanja od voznih redova najveća kako bi se adekvatno planirali novi", piše u dokumentu.
Sljedeći korak bit će pak analiza što bi se moglo promijeniti da bi usluga bila bolja i efikasnija. Autori će grad podijeliti u prometno-analitičke zone, a za svaku od njih ispitati potencijal nove potražnje, odnosno broja novih putnika. Predstaviti treba tri scenarija, pesimističan, realan i optimističan, a rezultate prikazati kartografski i u tablici. "Analiza potencijala služit će kao prostorna podloga za izradu više varijanti mreže komunalnih autobusnih linija ZET-a iz koje će se odabrati odgovarajuće koje će se simulirati u prometnom modelu. Treba analizirati više kombinacija trasa linija ovisno o prostornim ograničenjima, operativnim pokazateljima i potencijalu potražnje kako bi se utvrdila varijanta koja ide u daljnje modeliranje i proračune", navodi se u zadatku.
Uslijedit će izrada makromodela koji će se baviti širom slikom prometa u Zagrebu te koncepcija nove mreže autobusnih linija. Drugim riječima, trebat će osmisliti kako novi autobusni sustav efikasno spojiti s kaotičnim gradskim prometom. No, problem bi pritom mogli predstavljati podaci iz modela prometnog sustava iz 2017., koji je već zastario. "Grad je u procesu nabave usluge izrade novog prometnog modela. Shodno tome, izrađivač studije morat će surađivati s njegovim autorima i ažurirati postojeći model prema novim podacima i saznanjima", napominje se.
Plus mjere za infrastrukturu
Konačan rezultat trebao bi biti dokument koji grafički i tekstualno prikazuje potencijalne autobusne linije i njihove vozne redove i trase te analizira kako se novi sustav uklapa u ostatak gradskog prometa. Autori studije potom će trebati izraditi i kratkoročni, srednjoročni i dugoročni operativni i financijski plan provedbe rješenja, a očekuje se da će to biti dovršeno unutar osam mjeseci. Posljednji korak bit će pak predlaganje što bi trebalo napraviti u gradskoj infrastrukturi kako bi novi model bolje zaživio. To uključuje radove na prometnicama, postavljanje novih stajališta, uvođenje žutih traka i preinake na semaforima.
