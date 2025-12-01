FOTO, VIDEO / Pogledajte kako jutros izgleda promet kod Vjesnika

Iz Grada ističu da je ubrzana realizacija rezultat koordiniranog rada svih gradskih službi i Policijske uprave zagrebačke. U sklopu radova izgrađeno je oko 3000 kvadrata nove prometnice, postavljeno je više od sto novih prometnih znakova i oznaka, ugrađeno oko 300 metara montažnih rubnjaka radi veće sigurnosti i jasnog razgraničenja traka, a tri raskrižja dobila su nove signalne planove kako bi se poboljšala protočnost. Uz to, iscrtano je oko pet kilometara linija za usmjeravanje prometa koje čine dio privremene regulacije.