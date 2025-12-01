Oglas

Novi prometni režim

FOTO, VIDEO / Pogledajte kako jutros izgleda promet kod Vjesnika

N1 Info
01. pro. 2025. 08:22
01.12.2025., Zagreb - Prvi radni dan nakon ponovnog uspostavljanja prometa Slavonskom u oba smijera, promet kod Vjesnikovog nebodera je zbog uvedenih ogranicenja pod pojacanim nadzorom policije i prometnih redara. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Prvi je radni dan nakon ponovnog uspostavljanja prometa Slavonskom u oba smjera, promet kod Vjesnikovog nebodera je zbog uvedenih ograničenja pod pojačanim nadzorom policije i prometnih redara.

Premosnica je jučer u sedam puštena u promet, zajedno s novim privremenim prometnim rješenjem. Time je ponovno omogućen dvosmjerni promet u dvije trake, u oba smjera, istok-zapad i zapad-istok, koji će ostati na snazi do ponovnog otvaranja podvožnjaka Slavonska-Savska.

N1

Ovim rješenjem prometna protočnost vraća se na otprilike dvije trećine kapaciteta koji je postojao prije požara u neboderu Vjesnik, i to u oba smjera.

Patrik Macek/PIXSELL

Iz Grada ističu da je ubrzana realizacija rezultat koordiniranog rada svih gradskih službi i Policijske uprave zagrebačke. U sklopu radova izgrađeno je oko 3000 kvadrata nove prometnice, postavljeno je više od sto novih prometnih znakova i oznaka, ugrađeno oko 300 metara montažnih rubnjaka radi veće sigurnosti i jasnog razgraničenja traka, a tri raskrižja dobila su nove signalne planove kako bi se poboljšala protočnost. Uz to, iscrtano je oko pet kilometara linija za usmjeravanje prometa koje čine dio privremene regulacije.

Patrik Macek/PIXSELL

Novi prometni režim

Prema novom privremenom režimu, vozila iz oba smjera voze po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije. Kako bi se održala što bolja protočnost u smjeru istok–zapad, na raskrižju kod Vjesnika privremeno nije dopušteno skretanje ulijevo.

Zbog toga su prilagođena raskrižja Slavonska - Marohnićeva, Marohnićeva - Prisavlje, Prisavlje - Savska te dio Zagrebačke avenije istočno od Nehajske, a promijenjen je i rad semafora u široj zoni.

Vozačima osobnih vozila preporučuje se korištenje navigacijskih aplikacija te povećana pozornost na privremenu signalizaciju i postavljene prometne znakove.

Promet Vjesnik Zagreb

