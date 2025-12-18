Zajednice saveza osoba s invaliditetom: Odluka Ustavnog suda ide na štetu osobama s invaliditetom

Napomenuli su i da, imajući na umu tu razliku između osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, djeca u teškoćama u razvoju u Hrvatskoj "imaju na raspolaganju" usluge pomoćnika u nastavi, roditelj njegovatelj i njegovatelj, usluge boravka i uslugu odmora od skrbi, uz inkluzivni dodatak kao pomoć za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.