Zajednice saveza osoba s invaliditetom: Odluka Ustavnog suda ide na štetu osobama s invaliditetom

Iz Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) ocijenili su da će odluka Ustavnog suda o osobnoj asistenciji "dovesti do preklapanja usluga na štetu osoba s invaliditetom" koje imaju potrebu za najvećim opsegom podrške.
Oglas
SOIH, koji je sudjelovao u pisanju Zakona o osobnoj asistenciji, a nastavno na odluku Ustavnog suda o neustavnosti dijela članaka iz tog zakona, izrazio je zabrinutost da će se proširenjem broja korisnika dodatno smanjiti dostupnost osobnih asistenata, "kojih je i sada nedovoljno".
Posljedice će, kako kažu, najviše osjetiti stariji korisnici s teškim invaliditetom "zbog micanja dobne granice od 18 godina" koja postoji u većini država članice Europske unije – njih 17 od 25 država članica. U osam država članica osobna asistencija uključuje djecu, odnosno mlađe od 18 godina, no u većini tih zemalja ne postoji institut roditelj njegovatelja/njegovatelja, dodali su.
"Micanjem dobne granice krše se principi neovisnog življenja koje je uspostavila europska krovna organizacija vezana za osobnu asistenciju i sprečavanje deinstitucionalizacije (Europska mreža neovisnog življenja - ENIL), a koja osobnu asistenciju zamišlja kao pomoć prema potrebama korisnika koji su punoljetni i koji sami određuju opseg i smjer pomoći koja im je potrebna.
U tom smislu, osobni asistent ne preuzima ulogu odgajatelja, skrbnika, terapeuta ili zdravstvenog radnika nego djeluje isključivo prema uputama korisnika, čime se naglašava autonomija i samoodređenje osobe s invaliditetom", istaknuli su iz SOIH-a.
Napomenuli su i da, imajući na umu tu razliku između osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, djeca u teškoćama u razvoju u Hrvatskoj "imaju na raspolaganju" usluge pomoćnika u nastavi, roditelj njegovatelj i njegovatelj, usluge boravka i uslugu odmora od skrbi, uz inkluzivni dodatak kao pomoć za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.
"Odlukom Ustavnog suda, koja raspoznavanje djece i maloljetnih osoba od odraslih naziva diskriminatornom, dolazi do situacije da će djeca s teškoćama u razvoju, povrh niza usluga na koje imaju pravo, imati i osobnog asistenta za kojeg je upitno što će raditi tijekom razdoblja kojeg se koristi primjerice pomoćnik u nastavi, usluga boravka i sl.", naveli su iz SOIH-a.
Iz SOIH-a također kažu da su svjesni činjenice da "niti jedan zakon nije savršen u svojoj prvoj verziji" te su pozdravili najavu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike da se početkom 2026. provede evaluacija usluge iz perspektive svih dionika, "uz molbu da se zastupaju rješenja održivog sustava usluge osobne asistencije za korisnike svih dobnih skupina".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas