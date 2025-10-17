Marica Mirić
Predsjednica SOIH-a: Inkluzivni dodatak je pravilno rješenje za osobe s invaliditetom
N1 Hrvatska
|
17. lis. 2025. 15:24
|
0komentara
Gošća naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bila je Marica Mirić, predsjednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske s kojom je razgovarala o inkluzivnom dodatku.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 58 min.
SK
|
prije 29 min.
Najnovije
Oglas
Oglas