Zaposlenik Gradske plinare parkirao na punionici za električne automobile pa izvrijeđao vozačicu

Djelatnik Gradske plinare Zagreb parkirao se na mjestu gdje se pune električni automobili i nakon što ga je vozačica upozorila na to, obrušio se prostački na nju.
"Puši k****! Objavi slobodno, samo objavi. Ja tu 30 godina radim", prepričala je vozačica za 24sata.
Iz Gradske plinare Zagreb su potvrdili incident i napomenuli da je pokrenut postupak protiv njihovog zaposlenika.
"Osuđujemo postupke djelatnika na snimci. Ispričavamo se korisnici društvene mreže i građanima te naglašavamo da su takvi postupci u izravnoj suprotnosti s vrijednostima koje zastupamo i profesionalnim standardima koje zahtijevamo od svakog zaposlenika", poručili su iz GPZ-a.
Naveli su kako je riječ o izoliranom incidentu neprofesionalnog ponašanja, ali i postupanja koje je u suprotnosti s prometnim propisima.
