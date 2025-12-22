Oglas

NIJE SE HTIO MAKNUTI

Zaposlenik Gradske plinare parkirao na punionici za električne automobile pa izvrijeđao vozačicu

author
N1 Info
|
22. pro. 2025. 10:55
električni auto, punionica
N1, Ilustracija

Djelatnik Gradske plinare Zagreb parkirao se na mjestu gdje se pune električni automobili i nakon što ga je vozačica upozorila na to, obrušio se prostački na nju.

Oglas

"Puši k****! Objavi slobodno, samo objavi. Ja tu 30 godina radim", prepričala je vozačica za 24sata.

Iz Gradske plinare Zagreb su potvrdili incident i napomenuli da je pokrenut postupak protiv njihovog zaposlenika.

"Osuđujemo postupke djelatnika na snimci. Ispričavamo se korisnici društvene mreže i građanima te naglašavamo da su takvi postupci u izravnoj suprotnosti s vrijednostima koje zastupamo i profesionalnim standardima koje zahtijevamo od svakog zaposlenika", poručili su iz GPZ-a.

Naveli su kako je riječ o izoliranom incidentu neprofesionalnog ponašanja, ali i postupanja koje je u suprotnosti s prometnim propisima.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
električna vozila električni automobili gradska plinara punionica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ