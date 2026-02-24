Zastupnici o novom sporu Pantovčaka i Banskih dvora: "Postoje razne spekulacije"

„Ne mislim da je odgovorno uspostavljati suradnju sa zemljom koja nije članica Europske unije, koja moguće da neće imati ni iste interese kao što su interesi EU ili iste vrijednosti po pitanju obrane, kao što sada vidimo. Naime, to znači da se Hrvatska svojom obrambenom tehnologijom veže uz zemlju za koju smo vidjeli kakve vrijednosti ima. To dugoročno može biti skupa cijena koju će Hrvatska platiti i mislim da bi Hrvatska trebala poštivati europsku strategiju u obrani i nabavljati obrambene tehnologije od zemalja EU, što je cijelo vrijeme bio i plan”, naglasila je predsjednica saborskog Odbora za europske poslove.