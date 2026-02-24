suradnja s izraelom
Zastupnici o novom sporu Pantovčaka i Banskih dvora: "Postoje razne spekulacije"
Oko prijepora Pantovčaka i Banskih dvora zbog posjeta ministra obrane Ivana Anušića Izraelu, nakon što je predsjednik Zoran Milanović ljetos zabranio vojnu suradnje s tom zemljom, zastupnici ljevice podržavaju stav Predsjednika a u Mostu ne vide razlog spora jer suradnja ne postoji.
Odlazak ministra obrane Ivana Anušića u Izrael zanimljiv je prvenstveno zato što će domaćinima morati objasniti kakva je to zemlja u kojoj je Marko Perković Thompson uzor sa svojim pozdravom, komentirao je SDP-ov Arsen Bauk, predsjednik saborskog Odbora za obranu.
„Na sjednici Vijeća za obranu ljetos predsjednik Republike je tražio i obavijestio predstavnike Vlade da je zapovijedio i zabranio bilo kakvu vojnu suradnju s Izraelom i vojska se, naravno, toga drži. Predstavnici Vlade nisu imali primjedbe na to što je Predsjednik rekao, a također su deklarirali da nemamo nikakvu obrambenu suradnju s Izraelom u tom trenutku. Zašto je Vlada promijenila svoju politiku i svoj stav, to je pitanje za njih”, poručio je Bauk.
Jasno je da će, naglasio je, bez obzira na suradnju ministarstava, vojska ostati izvan te suradnje, a pitanje je onda kako se bez učešća vojske takva suradnja može realizirati. To će vjerojatno biti sljedeći dio rasprave između Vlade i Predsjednika, ocijenio je.
„Razlozi zašto je suradnja s Izraelom trebala biti suspendirana je napad na Gazu i po tom pitanju se još nije toliko toga promijenilo da bi trebalo mijenjati odluku. Zašto je Vlada odlučila to napraviti, postoje razne spekulacije, pa i ova o pranju obraza zbog svega što se događa u zemlji od 'grobnice od zlata'”, poručuje Bauk.
Za Jelenu Miloš (Možemo!) sramotno je i apsolutno neprimjereno da se uspostavlja vojna suradnja sa zemljom koja je dvije godine bombardirala nevine civile, uništavala civilnu infrastrukturu i provodila genocid nad stanovništvom druge zemlje.
„Ne mislim da je odgovorno uspostavljati suradnju sa zemljom koja nije članica Europske unije, koja moguće da neće imati ni iste interese kao što su interesi EU ili iste vrijednosti po pitanju obrane, kao što sada vidimo. Naime, to znači da se Hrvatska svojom obrambenom tehnologijom veže uz zemlju za koju smo vidjeli kakve vrijednosti ima. To dugoročno može biti skupa cijena koju će Hrvatska platiti i mislim da bi Hrvatska trebala poštivati europsku strategiju u obrani i nabavljati obrambene tehnologije od zemalja EU, što je cijelo vrijeme bio i plan”, naglasila je predsjednica saborskog Odbora za europske poslove.
Ne samo da je problem u smislu vrijednosti nego je problem i vezati se tehnologijom uz jednu takvu zemlju koja moguće neće imati interese koji neće biti hrvatski ili europski, poručila je Miloš.
Što se tiče novog prijepora između predsjednika Milanovića i ministra Anušića zbog ministrova posjeta Izraelu, nakon čega je predsjednik ponovno izrazio protivljenje suradnje naše vojske s izraelskom vojskom, a ministar istaknuo kako Vlada vidi mogućnost suradnje u vidu razvoja obrambene industrije, Mostov Zvonimir Troskot je stava kako u ovoj situaciji nije nitko u pravu te ne vidi smisao daljnjeg produbljivanja te rasprave.
„Veleposlanik Izraela je u intervjuu kazao da ne postoji neka ekonomska, pa čak ni vojna suradnja između Izraela i Hrvatska. Postoji možda indirektna suradnja jer određene tenkove koje smo kupili od Njemačke imaju izraelsku tehnologiju i mi na to ne možemo utjecati”, rekao je.
