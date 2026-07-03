Obala i dalje u plamenu, požar kod Kistanja ugašen

Na požarištu Žedno na Čiovu, koje je zahvatilo oko 110 hektara trave, niskog raslinja i šume tijekom noći i jutra na dežurstvu je bilo angažirano 55 vatrogasaca te je i dalje aktivan. Požar je izbio zadnjeg dana lipnja, a ponovno je planuo u četvrtak iznad uvale Mavaštica. U gašenju su sudjelovala dva kanadera, Air Tractor te 67 vatrogasaca s 22 vozila.