Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj zaobilaznici stvaraju se velike kolone

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima magle, mogući su i odroni, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK), uz savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) dogodila se prometna nesreća između čvorova Ivanja Reka i Kosnica u smjeru Bregane (zapada). Vozi se usporeno, kolona iz smjera Varaždina (A4) duga je oko 6 kilometara, iz smjera naplate Zagreb istok (A3) oko 3 kilometara.

Zbog predmeta na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 54. km između čvorova Rugvica i Ivanić Grad u smjeru Lipovca promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.