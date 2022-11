Zbog snimanja filma tramvaji u Zagrebu neće voziti užim centrom grada

Podijeli:







Izvor: ZET/ILUSTRACIJA

Tramvaji će u večernjim satima idućih šest dana zaobilaziti uži centar grada, najavljuju iz ZET-a.

U subotu, 12. studenog od 21.15 do nedjelje, 13. studenog u 6 sati, te od nedjelje 13. studenog do četvrtka, 17. studenog u vremenu od 19.15 sati do 5.30 sati bit će obustavljen tramvajski promet Frankopanskom, llicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Trgom bana Josipa Jelačića, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog i Zrinjevcem zbog snimanja filma u centru grada te će tramvajske linije 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 1: Zapadni kolodvor – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj

Linija 6: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Sopot

Linija 11: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Dubec

Linija 12: Ljubljanica – Savska – Ulica grada Vukovara – Držićeva – Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg – Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Vodnikova – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Linija 14: Savski most – Savska – Vodnikova – Glavni Kolodvor – Draškovićeva – Mihaljevac

Linija 17: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj

Autobusne supstitucije noćnih linija 31, 32 i 34, umjesto preko Trga bana Josipa Jelačića vozit će preko Glavnog kolodvora.

