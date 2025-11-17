"Pa, ja sam optimist i pun nade i mislim da to trebamo prenijeti i građanima Betlehema. Doista vjerujem da svijet sada zna što se zapravo događa. Palestinsko pitanje sada je veoma jasno. Mislim da ljudi više ne raspravljaju o tome imaju li Palestinci pravo ili ne, pitanje je samo kada će se to ostvariti. Palestinsku državu priznalo je 160 država. 33 koje to nisu učinile sve podržavaju dvodržavno rješenje i kažu: kad dođe pravo vrijeme, priznat ćemo Palestinu. Dakle, nije pitanje hoće li ili neće, nego kada. I smatram da je to jasan pokazatelj smjera u kojem idemo. Vjerujem da će postojati palestinska suverena država i da Palestinci imaju kapacitet da je izgrade. I kao što predsjednik uvijek kaže: „Želimo živjeti sa svojim susjedima“, čak i nakon svega što se dogodilo u Gazi i na Zapadnoj obali. Izraelce naziva susjedima, a ne neprijateljima, što šalje važnu poruku da mi Palestinci žarko želimo mir. Želimo taj mir kako bismo živjeli u dostojanstvu i jednakosti. Tražimo pravedno rješenje kako bismo živjeli i napredovali poput svih drugih ljudi na svijetu. Znam da ste i vi prošli okupaciju u Hrvatskoj i siguran sam da znate kako se osjećamo kao okupirani narod", kaže Canawati.