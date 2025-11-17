Gradonačelnik Betlehema za N1:
"Želimo živjeti sa svojim susjedima, čak i nakon svega što se dogodilo u Gazi i na Zapadnoj obali"
Tijekom svog boravka na Zapadnoj obali ekipa N1 televizije razgovarala je sa gradonačelnikom Betlehema Maher Canawatijem, grada koji se nakon dvije godine ratnog vihora opet sprema slaviti božićne blagdane. Time šalje poruku nade, ali i apel međunarodnoj zajednici: kakva je razina sigurnosti, kako se preživljava bez plaća i što očekuju od političkog rješenja?
Pratimo situaciju na Zapadnoj obali i znamo da nasilje ondje eskalira, posebno kada govorimo o izraelskim doseljenicima i nasilnim incidentima prema Palestincima. S vašeg stajališta, koliko je situacija teška?
"Znate, ti postupci doseljenika nisu ništa novo za nas u Betlehemu. Imamo 28 naselja koja guše naš okrug, s 180.000 doseljenika, a nedavno su im dali oružje i zeleno svjetlo za ubijanje. Samo prošlog mjeseca, tijekom sezone berbe maslina, OCHA je zabilježila 357 napada na palestinske poljodjelce. Iščupano je i spaljeno 4000 stabala maslina. To su svakodnevni napadi s kojima se naši ljudi suočavaju na Zapadnoj obali, posvuda, ne samo u Betlehemu. No usprkos svemu, pripremamo se za blagdansko doba i ponovno budimo nadu, nanovo budimo duh Božića kako bismo poslali poruku, prvenstveno našim ljudima, jer mislim da moramo ojačati otpornost lokalnog stanovništva i pružiti im nadu. I mislim da je Krist nada, a Božić predstavlja nadu za ljude", kaže Maher Canawati.
"U isti mah, to je važna poruka koju šaljemo iz Betlehema cijelom svijetu: unatoč svim teškoćama s kojima se Palestinci suočavaju, sigurno je da dođete u Betlehem. Sigurno je doći i slaviti Božić s nama u Betlehemu. I vrlo je važno da dođete kako bismo si mi u Betlehemu mogli osigurati egzistenciju. Posljednje dvije godine gospodarstvo je uništeno zbog manjka turista i mnogi su napustili Betlehem. Mnogi ulagači suzdržali su se od ulaganja u Betlehem, a neki su prodali svoje zemljište i otišli. Ne želimo da se to nastavi, već želimo preokrenuti takav trend. Zato smo nakon dvije godine tišine odlučili ponovno pobuditi božićni duh i prirediti cijeli mjesec božićnog slavlja kako bismo ojačali otpornost lokalnog stanovništva i u isti mah svima zaželjeli dobrodošlicu. To je i poruka da je Sveta Zemlja sigurna za hodočasnike i posjetitelje te da su svi dobrodošli. Sve počinje velikim događajem 6. prosinca: paljenjem božićnog drvca i ponovnim buđenjem božićnog duha i nade", dodaje gradonačelnik Betlehema.
Koliko su posljednje dvije godine bile pogubne za lokalno gospodarstvo?
"Reći ću vam nešto, nije samo riječ o smanjenju u postocima. Sasvim je uništeno. To je pad sa sto posto na nula posto, a ne 20 % ili 30 %. I nije samo turizam bio uništen, bili smo napadani sa svih strana. Palestincima su presušili svi izvori prihoda, a cilj je naprosto bio istjerati ih, prisiliti da odu. I mnoge su uspjeli protjerati, ali mi smo i dalje ovdje. I naša poruka je sljedeća: ne možemo i nećemo dopustiti nikome da nas protjera iz našeg grada i iz Palestine. Izvori prihoda tvrtki su pali, od turizma također, svim radnicima koji su radili na izraelskoj strani ukinute su dozvole. A zaposlenici u državnoj službi već dvije godine nisu primili plaću. Neki mjesec dobiju 20 %, a neki mjesec ništa. Vlada im duguje plaću za više od 15 mjeseci. Ipak, oni još rade, obavljaju svoj posao i svoje dužnosti prema palestinskom narodu. Mnogi me pitaju koliko je sigurno u Betlehemu. Mislim da je Betlehem najsigurnije mjesto na Bliskom istoku."
Kako to?
"Jer narod Betlehema, Palestinci, žele da bude najsigurnije mjesto Bliskom istoku. Državne institucije poput tajne službe, preventive i policije rade danonoćno kako bi sve bilo sigurno za građane Betlehema, posjetitelje i hodočasnike. I ponosni smo na to, čak i kada nisu dobro plaćeni, i dalje rade svoj posao. I to zaslužuje veliko poštovanje svih nas Palestinaca prema palestinskoj vladi i svemu što čine kako bi ljudima barem osigurali sigurnost. Držim da je to jedan od razloga koji jača otpornost mještana Betlehema."
Odakle dolazi njihov prihod? U konačnici, ljudi moraju jesti. Kad 15 mjeseci ne dobivaš plaću ili moraš potpuno zatvoriti svoj posao, jasno je da nemaš prihoda zbog posljedica svega što se zbiva. Kako su ljudi uspjeli preživjeti dvije godine u ovom okolnostima?
"Reći ću vam: to je čudo! Preživljavamo pukim čudom. Nemam pravi odgovor, ali vjerujem da palestinski narod funkcionira kao obitelj. Ako imam nešto, podijelit ću s tobom. Ako netko drugi ima nešto, dijelit ćemo. Gradska uprava već tri mjeseca nije isplatila plaće. Zašto? Jer nam vlada duguje novac. Ali vlada nije primila sredstva od izraelske vlade. Kako će onda platiti? Duguju nam 20 milijuna šekela. Građani Betlehema nisu platili svoje obaveze gradskoj upravi. I razumijemo zašto - nema prihoda. Stopa nezaposlenosti skočila je s 14 % na 65 %. Stopa siromaštva dosegnula je 65 %. Sva su poduzeća u Betlehemu zatvorena."
"Dakle, naravno da nisu platili svoje obaveze gradu, što mi razumijemo. Zato gradska uprava, iako nemamo novca, i nismo isplatili naše zaposlenike, i dalje se osjećamo dužnima pružiti sve usluge građanima Betlehema kako bi Betlehem izgledao onako kako svi želimo da izgleda. Betlehem nije samo za Betlehem i njegove stanovnike ni samo za Palestince, smatram da je Betlehem kršćanska prijestolnica svijeta. I vjerujem da svatko želi djelić Betlehema. I svi imamo obvezu pružiti potporu Betlehemu. Zato smo kao gradska uprava uputili apel međunarodnoj zajednici za pomoć. I mislim da tu pomoć polako dobivamo i zahvalni smo svima koji pokušavaju pomoći gradu Betlehemu. Kao što ste se mogli i uvjeriti, naporno radimo. Otkako smo nakon dvije godine najavili paljenje božićnog drvca i proslavu Božića, radimo non-stop. Obično pripreme počinju u svibnju, no sada smo tek počeli. Želimo da ovaj Božić bude drugačiji od svih prethodnih."
Kako vidite daljnji razvoj situacije, ne samo u ekonomskom nego prvenstveno u političkom smislu?
"Pa, ja sam optimist i pun nade i mislim da to trebamo prenijeti i građanima Betlehema. Doista vjerujem da svijet sada zna što se zapravo događa. Palestinsko pitanje sada je veoma jasno. Mislim da ljudi više ne raspravljaju o tome imaju li Palestinci pravo ili ne, pitanje je samo kada će se to ostvariti. Palestinsku državu priznalo je 160 država. 33 koje to nisu učinile sve podržavaju dvodržavno rješenje i kažu: kad dođe pravo vrijeme, priznat ćemo Palestinu. Dakle, nije pitanje hoće li ili neće, nego kada. I smatram da je to jasan pokazatelj smjera u kojem idemo. Vjerujem da će postojati palestinska suverena država i da Palestinci imaju kapacitet da je izgrade. I kao što predsjednik uvijek kaže: „Želimo živjeti sa svojim susjedima“, čak i nakon svega što se dogodilo u Gazi i na Zapadnoj obali. Izraelce naziva susjedima, a ne neprijateljima, što šalje važnu poruku da mi Palestinci žarko želimo mir. Želimo taj mir kako bismo živjeli u dostojanstvu i jednakosti. Tražimo pravedno rješenje kako bismo živjeli i napredovali poput svih drugih ljudi na svijetu. Znam da ste i vi prošli okupaciju u Hrvatskoj i siguran sam da znate kako se osjećamo kao okupirani narod", kaže Canawati.
