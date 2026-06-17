Domovinski pokret Rezolucijom traži zasebnu izbornu jedinicu za Hrvate u Federaciji BiH

"Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosanskohercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske, uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne i funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije", zaključili su iz Domovinskog pokreta.