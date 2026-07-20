spasilac je oživljavao
Ženu udario grom na Krku dok je nosila suncobran: U bolnicu je prevezao helikopter
"Ženu je grom udario dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se našao u blizini. Helikopterom je prebačena u Rijeku."
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Jedna žena je teško ozlijeđena nakon udara groma u kampu na otoku Krku. Nakon nesreće prevezena je helikopterom u riječki KBC, gdje se nalazi na intenzivnoj njezi.
Prema riječima svjedoka, grom ju je udario dok je nosila suncobran. U pomoć joj je odmah priskočio spasilac koji se zatekao u blizini te je započeo reanimaciju.
"Ženu je grom udario dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se našao u blizini. Helikopterom je prebačena u Rijeku – ispričao je jedan od čitatelja za 24sata.
Riječki KBC potvrdio je kako je osoba zaprimljena u Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Rijeka.
"Obrađena je i trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja te se provode svi potrebni postupci liječenja", rekli su iz KBC-a.
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