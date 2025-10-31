ZET najavio posebnu regulaciju prijevoza na dan Svih svetih

Posebna regulacija javnog prijevoza bit će na snazi u subotu, 1. studenoga, na blagdan Svih svetih kada će se u tramvajskom prometu primjenjivati nedjeljni vozni red, ali će na linijama 4, 6, 11, 12, 14 i 17 prometovati veći broj tramvaja u odnosu na uobičajeni nedjeljni raspored. U prometu će 1. studenoga biti i tramvajska linija 8 (Mihaljevac – Zapruđe).