Poznati meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje: Evo gdje će pasti više od 10 centimetara snijega

: Josip Mikacic/PIXSELL

U topliji i "južinast" četvrtak oborine će biti rjeđe i većinom manje obilne nego u srijedu te pogotovo petak, kada će ponegdje biti i snijega i olujne bure, piše Zoran Vakula.

“Ovih dana veljača kao da želi barem malo nadoknaditi dosadašnji manjak oborine u većini Hrvatske. I pokazati nam da smo još u zimi! Na većini Jadrana kiša će barem povremeno padati sve do subote, pri čemu gdjekad i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u petak, kad će na sjevernom dijelu Jadrana zapuhati često jaka bura, lokalno i olujna, na udare i orkanska.

S njom je snijeg ponegdje na moru moguć, a u petak i subotu u većini unutrašnjosti i siguran, osobito u gorju, gdje će ga mjestimice napadati i više od 10 cm. Tanji snježni pokrivač vjerojatno će se stvoriti i u mnogim nizinama.

S razvedravanjem – već za vikend slijede minusi, početkom novog tjedna još izraženiji. Nekima dobro došao dašak zime, pogotovo nakon južine u četvrtak?” piše Zoran Vakula za HRT.

U četvrtak rjeđe oborine

U četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu svojevrsno meteozatišje uz promjenjivu naoblaku, samo rijetko i jutarnju maglu. No, do jutra još mjestimice slabe oborine i mogućnost poledice. Bit će toplije nego u srijedu – ujutro oko 0 °C, poslijepodne čak do 11 °C.

Za veljaču neuobičajeno toplo i u središnjoj Hrvatskoj, uz mnogima osjetan, ali ne i jak južni i jugozapadni vjetar te uz nadmetanje oblaka i sunca, ujutro lokalno i magle, pri čemu samo ponegdje može pasti malo kiše.

Na Zavižanu pada snijeg, kiša se ledi na tlu, snijeg stiže i u nizine Na pomolu zahlađenje, stiže snijeg: “Ruski medo možda malo zamahne šapom…”

Kišovitije će i dalje biti u oblačnoj Gorskoj Hrvatskoj, pa i na promjenjivijem sjevernom Jadranu. Uz laganu južinu najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 9 °C, u unutrašnjosti od 2 do 6 °C, a najviša poslijepodnevna 5 do 9 °C, u unutrašnjosti Istre i uz more 10 do 13 °C.

Podjednako toplo, pa i malo toplije na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, ali također promjenjivo, sa sunčanim razdobljima i povremenom mjestimičnom kišom, pa i u obliku pljuskova, te uz često umjereno jugo.

Jugo će na jugu Hrvatske biti još jače, na udare mjestimice i olujno. Stoga će more biti umjereno valovito i valovito, a naoblaka promjenjiva, uz češću kišu u noći i prijepodne, kad je i najveća vjerojatnost grmljavine. Temperatura zraka većinom između 8 i 13 °C.

Slijede češća i obilnija kiša, snijeg, jaka i olujna bura

Razmjerno toplo na cijelom Jadranu još u oblačniji i kišovitiji petak, tijekom kojeg su mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Na jugu i dalje južina, a na sjevernom dijelu jačanje bure, pa će vjerojatno od petka prijepodne do subotnjeg poslijepodneva često biti olujnih udara, osobito podno Velebita i orkanskih, uz koje je moguć i snijeg. U većinom hladniju i još vjetrovitiju subotu razvedravanje, uz još povremene mjestimične oborine, a u nedjelju sunčano i mirnije.

I na kopnu u nedjelju stabilnije, uglavnom bez oborina, ali uz česte minuse. Do tada česta kiša, osobito u gorju i snijeg, kojeg će već tijekom petka ponegdje napadati i više od 10 cm, a gdjekad će još padati i u hladniju i manje oblačnu subotu.

