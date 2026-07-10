DHMZ izdao upozorenje za cijelu zemlju: Stiže snažno nevrijeme

Subotu će u većem dijelu zemlje obilježiti djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Već prijepodne na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti, očekuju se kiša te mjestimični pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Najveća vjerojatnost za nestabilno vrijeme prognozira se u Lici i Gorskom kotaru, gdje su mogući intenzivniji pljuskovi. Uz grmljavinske oblake lokalno su mogući prolazno jaki, pa i olujni udari vjetra.