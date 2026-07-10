VIKEND S PLJUSKOVIMA
DHMZ izdao upozorenje za cijelu zemlju: Stiže snažno nevrijeme
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuto upozorenje zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika za gotovo cijelu Hrvatsku. Upozorenje vrijedi za sve regije osim dubrovačke, a meteorolozi upozoravaju na mogućnost jačih grmljavinskih nevremena, lokalno obilnih pljuskova i prolazno snažnog vjetra.
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Subotu će u većem dijelu zemlje obilježiti djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Već prijepodne na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti, očekuju se kiša te mjestimični pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Najveća vjerojatnost za nestabilno vrijeme prognozira se u Lici i Gorskom kotaru, gdje su mogući intenzivniji pljuskovi. Uz grmljavinske oblake lokalno su mogući prolazno jaki, pa i olujni udari vjetra.
U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva, dok će dnevna dosezati od 27 do 32 stupnja.
Na Jadranu će prevladavati jugo. DHMZ navodi da greben anticiklone nad Jadranom postupno slabi, dok se u višim slojevima atmosfere zadržava vlažan i nestabilan zrak. Puhat će jugoistočni i jugozapadni vjetar brzine od šest do 16 čvorova, koji će tijekom dana postupno slabjeti. More će većinom biti malo valovito, a mjestimice umjereno valovito.
Iako će na većem dijelu obale prevladavati sunčano vrijeme, na sjevernom Jadranu postoji mogućnost razvoja pljuskova i grmljavine. Tijekom noći i u nedjelju područje nestabilnosti proširit će se i na dio srednjeg Jadrana, gdje su također mogući kiša, grmljavinsko nevrijeme i kratkotrajno pojačan vjetar.
U nedjelju se očekuje smirivanje vremenskih prilika. U većini krajeva prevladavat će sunčano vrijeme uz porast temperature, čime će završiti razdoblje izraženije nestabilnosti. Tek je ponegdje, ponajprije u gorskim krajevima, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak.
Zbog mogućnosti lokalno obilnih pljuskova i grmljavinskog nevremena tijekom subote, građanima se savjetuje oprez, osobito ako planiraju boraviti na otvorenom ili putovati. Moguće su i kratkotrajne poteškoće u prometu, pa DHMZ preporučuje praćenje najnovijih vremenskih prognoza i upozorenja.
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