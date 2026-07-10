Oglas

VIKEND S PLJUSKOVIMA

DHMZ izdao upozorenje za cijelu zemlju: Stiže snažno nevrijeme

author
N1 Info
|
10. srp. 2026. 22:15
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Unsplash, oluja
Unsplash/Ilustracija

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je žuto upozorenje zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika za gotovo cijelu Hrvatsku. Upozorenje vrijedi za sve regije osim dubrovačke, a meteorolozi upozoravaju na mogućnost jačih grmljavinskih nevremena, lokalno obilnih pljuskova i prolazno snažnog vjetra.

Oglas

Subotu će u većem dijelu zemlje obilježiti djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Već prijepodne na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u unutrašnjosti, očekuju se kiša te mjestimični pljuskovi s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Najveća vjerojatnost za nestabilno vrijeme prognozira se u Lici i Gorskom kotaru, gdje su mogući intenzivniji pljuskovi. Uz grmljavinske oblake lokalno su mogući prolazno jaki, pa i olujni udari vjetra.

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva, dok će dnevna dosezati od 27 do 32 stupnja.

Na Jadranu će prevladavati jugo. DHMZ navodi da greben anticiklone nad Jadranom postupno slabi, dok se u višim slojevima atmosfere zadržava vlažan i nestabilan zrak. Puhat će jugoistočni i jugozapadni vjetar brzine od šest do 16 čvorova, koji će tijekom dana postupno slabjeti. More će većinom biti malo valovito, a mjestimice umjereno valovito.

Iako će na većem dijelu obale prevladavati sunčano vrijeme, na sjevernom Jadranu postoji mogućnost razvoja pljuskova i grmljavine. Tijekom noći i u nedjelju područje nestabilnosti proširit će se i na dio srednjeg Jadrana, gdje su također mogući kiša, grmljavinsko nevrijeme i kratkotrajno pojačan vjetar.

U nedjelju se očekuje smirivanje vremenskih prilika. U većini krajeva prevladavat će sunčano vrijeme uz porast temperature, čime će završiti razdoblje izraženije nestabilnosti. Tek je ponegdje, ponajprije u gorskim krajevima, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak.

Zbog mogućnosti lokalno obilnih pljuskova i grmljavinskog nevremena tijekom subote, građanima se savjetuje oprez, osobito ako planiraju boraviti na otvorenom ili putovati. Moguće su i kratkotrajne poteškoće u prometu, pa DHMZ preporučuje praćenje najnovijih vremenskih prognoza i upozorenja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dhmz kiša meteoalarm vremenska prognoza vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ