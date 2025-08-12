DHMZ izdao upozorenje zbog toplinskog vala, četiri regije na udaru

Za sutra, 13. kolovoza DHMZ najavljuje sunčano i vruće, na Jadranu i vrlo vruće. U Dalmaciji prolazno umjerena naoblaka. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita u noći u ujutro s jakim udarima, danju mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka zraka uglavnom od 14 do 19 °C, a na Jadranu od 24 do 28 °C. Najviša dnevna većinom od 30 do 34 °C, a na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 38 °C.