DHMZ objavio posebno priopćenje: Stiže obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme, pratite upozorenja!

Photo: ECMWF

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je niz upozorenja zbog nadolazeće promjene vremena. Najizraženiji udari očekuju se u srijedu, 10. rujna, i tijekom četvrtka, 11. rujna, kada će osobito na Jadranu i područjima uz njega pasti obilna kiša, a lokalno se prognoziraju i bujične te urbane poplave.

Podijeli

Oglas

Obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme prijete dijelovima Hrvatske

Atmosfera se već u utorak počela destabilizirati, a izraženiji pljuskovi uz grmljavinu zahvatili su sjeverni Jadran, osobito Istru. U srijedu i četvrtak očekuje se nastavak vrlo nestabilnih vremenskih prilika.

Photo: ALADIN

Obilne oborine – lokalno više od 100 litara po četvornom metru



– lokalno više od Grmljavinsko nevrijeme – uz mogućnost prolazno olujnog vjetra



– uz mogućnost prolazno olujnog vjetra Bujične i urbane poplave – ponajprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u Dalmaciji



– ponajprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u Dalmaciji Na moru – jako i olujno jugo te južni vjetar, povremeno s udarima i do 100 km/h , uz moguću pojavu pijavica



Photo: ALADIN

Crveno upozorenje za riječku regiju

Prema Meteoalarmu, za riječko područje na snazi je crveno upozorenje, što označava izuzetno opasne vremenske prilike. Velik dio obale i unutrašnjosti obuhvaćen je narančastim i žutim upozorenjima, dok je jedino u najsjevernijem dijelu zemlje prognoza stabilnija.

Photo: DHMZ

Sinoptička pozadina

Intenzivne vremenske pojave povezane su s dolaskom izražene ciklone iz zapadnog Sredozemlja. U Genovskom zaljevu formirala se plitka ciklona čiji frontalni sustav prelazi preko naših krajeva. To omogućava dotok izrazito vlažnog i nestabilnog zraka koji pogoduje razvoju snažnih oluja.

Photo: DWD

Što građani trebaju znati

Iz DHMZ-a naglašavaju da se upozorenja ne smiju podcijeniti te pozivaju građane da prate redovita ažuriranja na meteo.hr i postupaju prema uputama nadležnih službi. Tijekom ovako nestabilnih dana preporučuje se provjeravati upozorenja i nekoliko puta dnevno.

Postupno smirivanje

Prema prognozi, krajem četvrtka i osobito tijekom petka očekuje se postupno razvedravanje i smirivanje vremenskih prilika.