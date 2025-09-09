Oglas

DESTABILIZACIJA ATMOSFERE

DHMZ objavio posebno priopćenje: Stiže obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme, pratite upozorenja!

author
N1 Info
|
09. ruj. 2025. 11:33
Animacija1 - Prognoza apsolutne topografije (AT) i temperature na 500 hPa od utorka, 9. rujna 2025. u 06 UTC do petka, 12. rujna 202
Photo: ECMWF

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je niz upozorenja zbog nadolazeće promjene vremena. Najizraženiji udari očekuju se u srijedu, 10. rujna, i tijekom četvrtka, 11. rujna, kada će osobito na Jadranu i područjima uz njega pasti obilna kiša, a lokalno se prognoziraju i bujične te urbane poplave.

Oglas

Obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme prijete dijelovima Hrvatske

Atmosfera se već u utorak počela destabilizirati, a izraženiji pljuskovi uz grmljavinu zahvatili su sjeverni Jadran, osobito Istru. U srijedu i četvrtak očekuje se nastavak vrlo nestabilnih vremenskih prilika.

Prognoza ukupne 24-satna količine oborina (mm) u razdoblju od srijede, 10. rujna 2025
Photo: ALADIN

  • Obilne oborine – lokalno više od 100 litara po četvornom metru
  • Grmljavinsko nevrijeme – uz mogućnost prolazno olujnog vjetra
  • Bujične i urbane poplave – ponajprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u Dalmaciji
  • Na moru – jako i olujno jugo te južni vjetar, povremeno s udarima i do 100 km/h , uz moguću pojavu pijavica
Prognoza udara vjetra (ms) u srijedu, 11. rujna 2025
Photo: ALADIN

Crveno upozorenje za riječku regiju

Prema Meteoalarmu, za riječko područje na snazi je crveno upozorenje, što označava izuzetno opasne vremenske prilike. Velik dio obale i unutrašnjosti obuhvaćen je narančastim i žutim upozorenjima, dok je jedino u najsjevernijem dijelu zemlje prognoza stabilnija.

crveno upozorenje za Riječku regiju
Photo: DHMZ

Sinoptička pozadina

Intenzivne vremenske pojave povezane su s dolaskom izražene ciklone iz zapadnog Sredozemlja. U Genovskom zaljevu formirala se plitka ciklona čiji frontalni sustav prelazi preko naših krajeva. To omogućava dotok izrazito vlažnog i nestabilnog zraka koji pogoduje razvoju snažnih oluja.

Prognoza prizemne sinoptičke situacije za četvrtak, 11. rujna
Photo: DWD

Što građani trebaju znati

Iz DHMZ-a naglašavaju da se upozorenja ne smiju podcijeniti te pozivaju građane da prate redovita ažuriranja na meteo.hr i postupaju prema uputama nadležnih službi. Tijekom ovako nestabilnih dana preporučuje se provjeravati upozorenja i nekoliko puta dnevno.

Postupno smirivanje

Prema prognozi, krajem četvrtka i osobito tijekom petka očekuje se postupno razvedravanje i smirivanje vremenskih prilika.

Teme
DHMZ državni hidrometeorološki zavod kiša meteorologija nevrijeme pljusak poplave prognoza rijeka vjetar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ