DHMZ objavio posebno priopćenje: Stiže obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme, pratite upozorenja!

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je niz upozorenja zbog nadolazeće promjene vremena. Najizraženiji udari očekuju se u srijedu, 10. rujna, i tijekom četvrtka, 11. rujna, kada će osobito na Jadranu i područjima uz njega pasti obilna kiša, a lokalno se prognoziraju i bujične te urbane poplave.
Obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme prijete dijelovima Hrvatske
Atmosfera se već u utorak počela destabilizirati, a izraženiji pljuskovi uz grmljavinu zahvatili su sjeverni Jadran, osobito Istru. U srijedu i četvrtak očekuje se nastavak vrlo nestabilnih vremenskih prilika.
- Obilne oborine – lokalno više od 100 litara po četvornom metru
- Grmljavinsko nevrijeme – uz mogućnost prolazno olujnog vjetra
- Bujične i urbane poplave – ponajprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u Dalmaciji
- Na moru – jako i olujno jugo te južni vjetar, povremeno s udarima i do 100 km/h , uz moguću pojavu pijavica
Crveno upozorenje za riječku regiju
Prema Meteoalarmu, za riječko područje na snazi je crveno upozorenje, što označava izuzetno opasne vremenske prilike. Velik dio obale i unutrašnjosti obuhvaćen je narančastim i žutim upozorenjima, dok je jedino u najsjevernijem dijelu zemlje prognoza stabilnija.
Sinoptička pozadina
Intenzivne vremenske pojave povezane su s dolaskom izražene ciklone iz zapadnog Sredozemlja. U Genovskom zaljevu formirala se plitka ciklona čiji frontalni sustav prelazi preko naših krajeva. To omogućava dotok izrazito vlažnog i nestabilnog zraka koji pogoduje razvoju snažnih oluja.
Što građani trebaju znati
Iz DHMZ-a naglašavaju da se upozorenja ne smiju podcijeniti te pozivaju građane da prate redovita ažuriranja na meteo.hr i postupaju prema uputama nadležnih službi. Tijekom ovako nestabilnih dana preporučuje se provjeravati upozorenja i nekoliko puta dnevno.
Postupno smirivanje
Prema prognozi, krajem četvrtka i osobito tijekom petka očekuje se postupno razvedravanje i smirivanje vremenskih prilika.
