Donosimo vremensku prognozu za vikend

Jutros je u Hrvatskoj suho, pretežno vedro i prohladno.
Nešto više oblaka ima na jugu zemlje. Puše umjeren sjeveroistočni vjetar, duž obale jaka bura s olujnim udarima. Temperatura se u dijelovima unutrašnjosti spustila i do -3 stupnja koliko je izmjereno u Štrigovi i Vojniću.
U nastavku dana djelomično sunčano i suho, samo u Lici i Gorskom kotaru poslijepodne možda uz kraći pljusak. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura uglavnom između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.
Slično vrijeme očekujemo i sutra i za vikend.
Uglavnom suho s izmjenom oblaka i sunčanih razdoblja. Samo ponegdje na kopnu može pasti vrlo malo kiše ili neki kraći lokalni pljusak, subota je po tom pitanju malo rizičnija nego ostali dani. Vjetar će postupno oslabjeti pa će djelovati malo ugodnije iako se temperatura zraka neće bitnije mijenjati. Noći i jutra hladni, na kopnu uz moguć slab mraz, a danju će se temperatura držati uglavnom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.
