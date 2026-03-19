Donosimo vremensku prognozu za vikend

Uglavnom suho s izmjenom oblaka i sunčanih razdoblja. Samo ponegdje na kopnu može pasti vrlo malo kiše ili neki kraći lokalni pljusak, subota je po tom pitanju malo rizičnija nego ostali dani. Vjetar će postupno oslabjeti pa će djelovati malo ugodnije iako se temperatura zraka neće bitnije mijenjati. Noći i jutra hladni, na kopnu uz moguć slab mraz, a danju će se temperatura držati uglavnom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva.