SJEVERNI VELEBIT

FOTO / Pao prvi ovosezonski snijeg u nacionalnom parku

02. lis. 2025. 13:10
Najavljivana promjena vremena i zahladnjenje, ponegdje u višim predjelima Hrvatske donijela je i snijeg pa se zabijelio Nacionalni park Sjeverni Velebit.

"Naš Park zabijelio je prvi ovosezonski snijeg!"

Stoji to u Facebook objavi nacionalnog parka, a na fotografijama se može vidjeti i kako izgleda ta zimska idila. Ili, pravilnije reći - jesenska.

Zaljubljenici u prirodu u komentarima su iskazali oduševljenje, a neki su najavili dolazak već ovog vikenda.

Nacionalni park Sjeverni Velebit snijeg vrijeme zima

