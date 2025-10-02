FOTO / Pao prvi ovosezonski snijeg u nacionalnom parku

Najavljivana promjena vremena i zahladnjenje, ponegdje u višim predjelima Hrvatske donijela je i snijeg pa se zabijelio Nacionalni park Sjeverni Velebit.
"Naš Park zabijelio je prvi ovosezonski snijeg!"
Stoji to u Facebook objavi nacionalnog parka, a na fotografijama se može vidjeti i kako izgleda ta zimska idila. Ili, pravilnije reći - jesenska.
Zaljubljenici u prirodu u komentarima su iskazali oduševljenje, a neki su najavili dolazak već ovog vikenda.
