FOTO / Snježni udari dolaze: Evo koji dijelovi Europe mogu očekivati bijelu zimu

Mogućnost jačih snježnih udara predviđa se u nekoliko područja Sjedinjenih Država i Kanade, a određeno povećanje vidljivo je i diljem Europe.
Oglas
Najnovije prognoze snježnih padalina za nadolazeću zimu pokazuju zanimljivu sliku, s prognozom stratosferskog zagrijavanja koja će donijeti više snijega nego što se prvobitno očekivalo. Mogućnost jačih snježnih udara predviđa se u nekoliko područja Sjedinjenih Država i Kanade, a određeno povećanje vidljivo je i diljem Europe. Očekuje se da će glavni globalni pokretač vremena u nadolazećoj zimskoj sezoni biti La Niña. Prognostičari prate i razvoj stratosferskog zagrijavanja, koji će također utjecati na zimski polarni vrtlog i vrijeme ove zime.
La Niña doista mijenja vrijeme globalno. No osim izravnog utjecaja na Sjevernu Ameriku i druga regionalna područja, Europa ima mnogo drugih čimbenika koji djeluju prije nego što se bilo kakav izravni utjecaj može proširiti tako daleko, poput primjerice atlantskih obrazaca tlaka. Severe Weather Europe piše, a Večernji prenosi, da Europa pokazuje prilično slab temperaturni odziv, s vidljivim samo nekim zahlađenjem nad sjevernim i središnjim dijelovima. Ali i dalje možemo vidjeti značajnu pokrivenost hladnim zrakom na sjeveru. Prognostičari su i ovoga puta koristili dva sustava za sezonsku vremensku prognozu. Prvi je ECMWF, a zatim UKMO.
Ispodprosječne snježne padaline na veće dijelu kontinenta
Gedajući sezonski prosjek prema ECMWF-u, vide se ispodprosječne snježne padaline na većem dijelu kontinenta, s glavnim područjima snježnih padalina pomaknutim prema sjeveru. Ali mogu se vidjeti i neka središnja i zapadna područja koja pokazuju manji deficit snijega. No u usporedbi s prognoziranim podacima iz prethodnog mjeseca, postoji određeno poboljšanje. U najnovijim podacima sada se predviđa više snježnih oborina za središnje, kao i zapadno-središnje dijelove te za dijelove Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Prognoza snježnih oborina za prosinac pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem sjeveru. Može se vidjeti da osim nekih jačih negativnih područja, postoje zone s manjim deficitima. Iznenađujuće je vidjeti manje snijega na većim nadmorskim visinama, što ukazuje više na problem niske količine oborina, nego na tople temperature.
U siječanjskoj prognozi meteorolozi predviđaju da će većina Europe imati manje snijega sredinom zime, ali se vidi da će neka područja prema jugoistoku dobiti više snijega u tom razdoblju, zajedno s krajnjim sjeverom. Prognoza za veljaču pokazuje nešto manji deficit u usporedbi s podacima za siječanj. Iako oba mjeseca izgledaju vrlo siromašna snijegom, crvena boja na kartama ne znači da uopće nema snijega. To samo pokazuje da se očekuje manje snijega nego inače.
Prognoza snježnih oborina za ožujak pokriva rano proljeće i pokazuje određeni potencijal za povećane snježne oborine u dijelovima južne i središnje Europe. Također može se vidjeti povećanje snijega prema jugoistoku i manjak na zapadu. To bi ukazivalo na sjeverni tok prema jugoistoku i topli južni tok preko zapadnih dijelova.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas