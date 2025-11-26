FOTO / Snježni udari dolaze: Evo koji dijelovi Europe mogu očekivati bijelu zimu

Gedajući sezonski prosjek prema ECMWF-u, vide se ispodprosječne snježne padaline na većem dijelu kontinenta, s glavnim područjima snježnih padalina pomaknutim prema sjeveru. Ali mogu se vidjeti i neka središnja i zapadna područja koja pokazuju manji deficit snijega. No u usporedbi s prognoziranim podacima iz prethodnog mjeseca, postoji određeno poboljšanje. U najnovijim podacima sada se predviđa više snježnih oborina za središnje, kao i zapadno-središnje dijelove te za dijelove Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Prognoza snježnih oborina za prosinac pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem sjeveru. Može se vidjeti da osim nekih jačih negativnih područja, postoje zone s manjim deficitima. Iznenađujuće je vidjeti manje snijega na većim nadmorskim visinama, što ukazuje više na problem niske količine oborina, nego na tople temperature.