Hoće li kiša prestati? Evo kakvo nas vrijeme čeka tijekom vikenda i idućeg tjedna

Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno uz mogućnost slabe kiše u unutrašnjosti, dok na Jadranu i uz Jadran prognoziramo grmljavinske pljuskove, osobito na srednjem i južnom Jadranu. Uz pljuskove će puhati i pojačan, mahovit vjetar. Poslijepodne na Jadranu lebić i oštro u jačanju. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će oko deset stupnjeva, u gorju oko 3, a na Jadranu između 12 i 17 °C.