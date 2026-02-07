VREMENSKA PROGNOZA
Hoće li kiša prestati? Evo kakvo nas vrijeme čeka tijekom vikenda i idućeg tjedna
Anticiklona iznad istočne Europe, uz koju je vezan hladan i suh polarni zrak, sporo se premješta prema istoku. Zapadna Europa nalazi se pod dominantnim utjecajem duboke ciklone nad Atlantikom, koja se proširila i nad Sredozemno more.
Nad Genovskim zaljevom razvila se ciklona koja utječe na sinoptičku situaciju nad našim krajevima. Jezero hladnog zraka koje je ispunilo Panonsku nizinu postupno se prazni pred nailaskom toplog i vlažnog zraka sa Sredozemlja. Nad našim krajevima nalazi se područje susreta, odnosno sukoba, tople i vlažne te hladne zračne mase, zbog čega prevladava pretežno oblačno vrijeme s povremenim oborinama.
Zbog pritjecanja toplog zraka s jugozapada oborina je uglavnom u obliku kiše, dok se snježna granica, odnosno visina nulte izoterme, nalazi na oko 1300 metara nadmorske visine. Plitka, ali intenzivna ciklona koja je donijela olujno jugo, obilne oborine i plavljenje obala na Jadranu, odmaknula je prema istoku te trenutačno utječe na vrijeme nad Crnim morem.
Djelomično razvedravanje
Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno uz mogućnost slabe kiše u unutrašnjosti, dok na Jadranu i uz Jadran prognoziramo grmljavinske pljuskove, osobito na srednjem i južnom Jadranu. Uz pljuskove će puhati i pojačan, mahovit vjetar. Poslijepodne na Jadranu lebić i oštro u jačanju. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će oko deset stupnjeva, u gorju oko 3, a na Jadranu između 12 i 17 °C.
U nedjelju se očekuje djelomično razvedravanje pa će vrijeme biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro će, zbog visokog sadržaja vlage u zraku i noćnog hlađenja, mjestimice u unutrašnjosti biti magle. Puhat će slab vjetar južnog i jugozapadnog smjera, a na Jadranu će krajem dana zapuhati umjereno jugo i oštro.
Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti kretat će se od dva do pet stupnjeva, na Jadranu oko deset, dok će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti od devet do 14, a na Jadranu od 14 na sjevernom dijelu do 18 stupnjeva na krajnjem jugu Dalmacije.
Početkom idućeg tjedna slijedi manji pad temperature zraka. Minimalne temperature u unutrašnjosti bit će oko i malo iznad nule, a najviše dnevne oko šest stupnjeva. Na Jadranu će minimalne temperature biti oko osam, a najviše dnevne oko 14 stupnjeva. Prevladavat će oblačno vrijeme s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu i u priobalnom planinskom pojasu. Veće količine oborine prognoziramo na Jadranu u srijedu i četvrtak, a u unutrašnjosti u petak.
