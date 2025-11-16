Još danas iznadprosječno toplo. Stiže nagli pad temperature, ali i snijeg

I danas se diljem Hrvatske očekuje djelomice sunčano, vjetrovito te iznadprosječno toplo vrijeme.
Oglas
Oblačnije se očekuje na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje bi moglo biti mjestimice i kiše. Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako, krajem dana i olujno jugo i južni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 21 °C.
U nedjelju diljem zemlje toplo
'U nedjelju na istoku Hrvatske djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Uz povremeno umjeren jugozapadni vjetar najniža temperatura između 5 i 10 °C, a najviša dnevna od 19 do 21 °C. Iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, danju od 18 do 20 °C. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak. Uz promjenjivu naoblaku potkraj dana malo kiše može pasti uz granicu sa Slovenijom. Kišovitije na zapadu, do kraja dana i uz mogućnost za lokalno obilniju oborinu, ponajprije na sjevernom Jadranu, gdje su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom.
Sunčana razdoblja u Lici, uz uglavnom suho vrijeme. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije sunčanije, ali također vjetrovito uz umjereno i jako jugo koje će navečer još jačati pa će more biti umjereno valovito i valovito. Najviša temperatura zraka između 16 i 20 °C. Podjednako razmjerno toplo i na jugu Hrvatske, uz najnižu temperaturu zraka uglavnom između 10 i 15 °C, samo u unutrašnjosti nižu. Bit će barem djelomice sunčano uz umjereno, navečer i jako jugo', javlja Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a, prenosi HRT.
Od utorka hladnije
'Novi tjedan počet će s kišom, mjestimice obilnom te vjetrovitim i iznadprosječno toplim vremenom. Jak, u gorju i olujan jugozapadnjak naglo će u noći na utorak okrenuti na sjeverni vjetar uz osjetno zahladnjenje, pa će u utorak osim kiše, u višem gorju biti i snijega. U srijedu smirivanje vremena, ali razmjerno hladno. Na Jadranu mjestimice kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijim i obilnijim, uz mogućnost nevremena. U noći na utorak nakon jakog juga i južnog vjetra, naglo će zapuhati jaka i olujna bura, koja će prema kraju dana slabjeti. U srijedu smirivanje vremena', prognozirala je Dunja Plačko-Vršnak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas