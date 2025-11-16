Još danas iznadprosječno toplo. Stiže nagli pad temperature, ali i snijeg

'Novi tjedan počet će s kišom, mjestimice obilnom te vjetrovitim i iznadprosječno toplim vremenom. Jak, u gorju i olujan jugozapadnjak naglo će u noći na utorak okrenuti na sjeverni vjetar uz osjetno zahladnjenje, pa će u utorak osim kiše, u višem gorju biti i snijega. U srijedu smirivanje vremena, ali razmjerno hladno. Na Jadranu mjestimice kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijim i obilnijim, uz mogućnost nevremena. U noći na utorak nakon jakog juga i južnog vjetra, naglo će zapuhati jaka i olujna bura, koja će prema kraju dana slabjeti. U srijedu smirivanje vremena', prognozirala je Dunja Plačko-Vršnak.