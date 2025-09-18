Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Ljeto se ne predaje: Vraćaju se vrući dani, evo kad je moguća promjena

author
Tea Blažević
|
18. ruj. 2025. 07:12
spring, proljeće, trešnja, sunce, izlazak sunca, jutro, zora,
PIxabay / Ilustracija

U nastavku četvrtka prevladavat će sunčano diljem Hrvatske, bura će na moru oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.

Oglas

Pretežno vedro je diljem Hrvatske, temperature su niske, 6.8 stupnjeva izmjereno je jutros u Gospiću i Otočcu. Mjestimice ima i magle, vidljivost je smanjena na cestama u unutrašnjosti, vozače se poziva na oprez.

U nastavku četvrtka prevladavat će sunčano diljem Hrvatske, bura će na moru oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.

Petak također donosi stabilne prilike, prevladavat će sunčano, s tim da ujutro treba računati na maglu u unutrašnjosti. Danju će biti toplo i vrlo toplo, mjestimice i vruće, do 31.

Stabilno vrijeme nastavit će se i za vikend. Sunca će biti u izobilju i u subotu i u nedjelju. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle.

Danju iznadprosječno toplo, mjestimice i vruće, lokalno i do 31,32.

Sunčano će biti i na početku novog radnog tjedna, no čini se da u nastavku stiže nestabilnije i manje toplo vrijeme.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ