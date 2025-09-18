VREMENSKA PROGNOZA
Ljeto se ne predaje: Vraćaju se vrući dani, evo kad je moguća promjena
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, temperature su niske, 6.8 stupnjeva izmjereno je jutros u Gospiću i Otočcu. Mjestimice ima i magle, vidljivost je smanjena na cestama u unutrašnjosti, vozače se poziva na oprez.
U nastavku četvrtka prevladavat će sunčano diljem Hrvatske, bura će na moru oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.
Petak također donosi stabilne prilike, prevladavat će sunčano, s tim da ujutro treba računati na maglu u unutrašnjosti. Danju će biti toplo i vrlo toplo, mjestimice i vruće, do 31.
Stabilno vrijeme nastavit će se i za vikend. Sunca će biti u izobilju i u subotu i u nedjelju. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle.
Danju iznadprosječno toplo, mjestimice i vruće, lokalno i do 31,32.
Sunčano će biti i na početku novog radnog tjedna, no čini se da u nastavku stiže nestabilnije i manje toplo vrijeme.
